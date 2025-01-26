SignauxSections
Novyandzeri Alfiatah

Your Goldfriend

Novyandzeri Alfiatah
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 227
Bénéfice trades:
706 (57.53%)
Perte trades:
521 (42.46%)
Meilleure transaction:
657 817.04 USD
Pire transaction:
-235 224.60 USD
Bénéfice brut:
1 520 751.79 USD (1 035 037 pips)
Perte brute:
-1 292 235.03 USD (1 126 360 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (19 092.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
683 030.57 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
98.49%
Charge de dépôt maximale:
540.75%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
142
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.24
Longs trades:
945 (77.02%)
Courts trades:
282 (22.98%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
186.24 USD
Bénéfice moyen:
2 154.04 USD
Perte moyenne:
-2 480.30 USD
Pertes consécutives maximales:
38 (-945 778.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-945 778.77 USD (38)
Croissance mensuelle:
-83.85%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
961 510.32 USD (80.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.63% (961 510.32 USD)
Par fonds propres:
83.00% (7 656.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1115
EURJPY 92
archived 12
XAGUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -39K
EURJPY 76K
archived 201K
XAGUSD -9.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -108K
EURJPY 41K
archived 0
XAGUSD -24K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +657 817.04 USD
Pire transaction: -235 225 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 38
Bénéfice consécutif maximal: +19 092.45 USD
Perte consécutive maximale: -945 778.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 14
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 16
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
Axi-US07-Live
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 8
Exness-Real7
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
TPGlobal-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
209 plus...
Aucun avis
2025.11.20 19:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.23% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 00:29
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 23:30
Share of trading days is too low
2025.11.03 02:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 23:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 19:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.22 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 06:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 13:12
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 13:31
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 06:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 01:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
