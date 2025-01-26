- Croissance
Trades:
1 227
Bénéfice trades:
706 (57.53%)
Perte trades:
521 (42.46%)
Meilleure transaction:
657 817.04 USD
Pire transaction:
-235 224.60 USD
Bénéfice brut:
1 520 751.79 USD (1 035 037 pips)
Perte brute:
-1 292 235.03 USD (1 126 360 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (19 092.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
683 030.57 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
98.49%
Charge de dépôt maximale:
540.75%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
142
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.24
Longs trades:
945 (77.02%)
Courts trades:
282 (22.98%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
186.24 USD
Bénéfice moyen:
2 154.04 USD
Perte moyenne:
-2 480.30 USD
Pertes consécutives maximales:
38 (-945 778.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-945 778.77 USD (38)
Croissance mensuelle:
-83.85%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
961 510.32 USD (80.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.63% (961 510.32 USD)
Par fonds propres:
83.00% (7 656.09 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1115
|EURJPY
|92
|archived
|12
|XAGUSD
|8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-39K
|EURJPY
|76K
|archived
|201K
|XAGUSD
|-9.8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-108K
|EURJPY
|41K
|archived
|0
|XAGUSD
|-24K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +657 817.04 USD
Pire transaction: -235 225 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 38
Bénéfice consécutif maximal: +19 092.45 USD
Perte consécutive maximale: -945 778.77 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 14
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 14
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
TTCM-Live3
|0.00 × 16
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 8
Exness-Real7
|0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
Exness-Real20
|0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
