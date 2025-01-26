SegnaliSezioni
Novyandzeri Alfiatah

Your Goldfriend

Novyandzeri Alfiatah
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 227
Profit Trade:
706 (57.53%)
Loss Trade:
521 (42.46%)
Best Trade:
657 817.04 USD
Worst Trade:
-235 224.60 USD
Profitto lordo:
1 520 751.79 USD (1 035 037 pips)
Perdita lorda:
-1 292 235.03 USD (1 126 360 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (19 092.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
683 030.57 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
98.49%
Massimo carico di deposito:
540.75%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
142
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
945 (77.02%)
Short Trade:
282 (22.98%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
186.24 USD
Profitto medio:
2 154.04 USD
Perdita media:
-2 480.30 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-945 778.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-945 778.77 USD (38)
Crescita mensile:
-83.85%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
961 510.32 USD (80.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.63% (961 510.32 USD)
Per equità:
83.00% (7 656.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1115
EURJPY 92
archived 12
XAGUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -39K
EURJPY 76K
archived 201K
XAGUSD -9.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -108K
EURJPY 41K
archived 0
XAGUSD -24K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +657 817.04 USD
Worst Trade: -235 225 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 38
Massimo profitto consecutivo: +19 092.45 USD
Massima perdita consecutiva: -945 778.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 14
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 16
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
Axi-US07-Live
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 8
Exness-Real7
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
TPGlobal-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
209 più
2025.11.20 19:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.23% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 00:29
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 23:30
Share of trading days is too low
2025.11.03 02:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 23:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 19:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.22 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 06:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 13:12
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 13:31
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 06:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 01:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
