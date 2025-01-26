- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 227
Profit Trade:
706 (57.53%)
Loss Trade:
521 (42.46%)
Best Trade:
657 817.04 USD
Worst Trade:
-235 224.60 USD
Profitto lordo:
1 520 751.79 USD (1 035 037 pips)
Perdita lorda:
-1 292 235.03 USD (1 126 360 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (19 092.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
683 030.57 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
98.49%
Massimo carico di deposito:
540.75%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
142
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
945 (77.02%)
Short Trade:
282 (22.98%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
186.24 USD
Profitto medio:
2 154.04 USD
Perdita media:
-2 480.30 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-945 778.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-945 778.77 USD (38)
Crescita mensile:
-83.85%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
961 510.32 USD (80.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.63% (961 510.32 USD)
Per equità:
83.00% (7 656.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1115
|EURJPY
|92
|archived
|12
|XAGUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-39K
|EURJPY
|76K
|archived
|201K
|XAGUSD
|-9.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-108K
|EURJPY
|41K
|archived
|0
|XAGUSD
|-24K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +657 817.04 USD
Worst Trade: -235 225 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 38
Massimo profitto consecutivo: +19 092.45 USD
Massima perdita consecutiva: -945 778.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 14
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 8
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
