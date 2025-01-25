Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Demo01 0.00 × 1 InterTrader-InterTraderDirect-Live 0.00 × 3 Alpari-Standard2 0.00 × 1 AlpariUK-Market-1 0.00 × 6 HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 4 ICMarkets-Live3 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.07 × 254 BJPuhuizhongzhi-Live 1.50 × 8 Pepperstone-Edge05 1.51 × 104 Pepperstone-Edge01 1.80 × 35 ICMarketsSC-Live04 1.84 × 85 Pepperstone-Edge04 1.86 × 719 ICMarketsSC-Live06 2.12 × 33 Tickmill-Live09 2.44 × 1324 FPMarkets-Live 2.75 × 4 Alpari-ECN-Live 3.00 × 6 RoboForexEU-ProCent 3.20 × 96 FinFX-Live 3.67 × 6 WindsorBrokers-REAL2 3.92 × 1449 ICMarkets-Live19 4.00 × 1 34 daha fazla...