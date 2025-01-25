- Büyüme
İşlemler:
296
Kârla kapanan işlemler:
284 (95.94%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (4.05%)
En iyi işlem:
77.90 USD
En kötü işlem:
-42.09 USD
Brüt kâr:
2 640.94 USD (171 261 pips)
Brüt zarar:
-291.73 USD (22 725 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
89 (647.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
647.92 USD (89)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
31.54%
Maks. mevduat yükü:
2.29%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
18.98
Alış işlemleri:
296 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
9.05
Beklenen getiri:
7.94 USD
Ortalama kâr:
9.30 USD
Ortalama zarar:
-24.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-123.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-123.78 USD (3)
Aylık büyüme:
9.19%
Yıllık tahmin:
114.17%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
123.78 USD (4.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.08% (123.78 USD)
Varlığa göre:
24.94% (755.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|156
|XAGUSD
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.3K
|XAGUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|127K
|XAGUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +77.90 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 89
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +647.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -123.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
InterTrader-InterTraderDirect-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 6
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.07 × 254
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|1.50 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|1.51 × 104
|
Pepperstone-Edge01
|1.80 × 35
|
ICMarketsSC-Live04
|1.84 × 85
|
Pepperstone-Edge04
|1.86 × 719
|
ICMarketsSC-Live06
|2.12 × 33
|
Tickmill-Live09
|2.44 × 1324
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 4
|
Alpari-ECN-Live
|3.00 × 6
|
RoboForexEU-ProCent
|3.20 × 96
|
FinFX-Live
|3.67 × 6
|
WindsorBrokers-REAL2
|3.92 × 1449
|
ICMarkets-Live19
|4.00 × 1
