Trade:
296
Profit Trade:
284 (95.94%)
Loss Trade:
12 (4.05%)
Best Trade:
77.90 USD
Worst Trade:
-42.09 USD
Profitto lordo:
2 640.94 USD (171 261 pips)
Perdita lorda:
-291.73 USD (22 725 pips)
Vincite massime consecutive:
89 (647.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
647.92 USD (89)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
31.54%
Massimo carico di deposito:
2.29%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
18.98
Long Trade:
296 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
9.05
Profitto previsto:
7.94 USD
Profitto medio:
9.30 USD
Perdita media:
-24.31 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-123.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-123.78 USD (3)
Crescita mensile:
9.41%
Previsione annuale:
114.17%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
123.78 USD (4.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.08% (123.78 USD)
Per equità:
24.94% (755.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|156
|XAGUSD
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|XAGUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|127K
|XAGUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +77.90 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 89
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +647.92 USD
Massima perdita consecutiva: -123.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
InterTrader-InterTraderDirect-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 6
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.07 × 254
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|1.50 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|1.51 × 104
|
Pepperstone-Edge01
|1.80 × 35
|
ICMarketsSC-Live04
|1.84 × 85
|
Pepperstone-Edge04
|1.86 × 719
|
ICMarketsSC-Live06
|2.12 × 33
|
Tickmill-Live09
|2.44 × 1324
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 4
|
Alpari-ECN-Live
|3.00 × 6
|
RoboForexEU-ProCent
|3.20 × 96
|
FinFX-Live
|3.67 × 6
|
WindsorBrokers-REAL2
|3.92 × 1449
|
ICMarkets-Live19
|4.00 × 1
