Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo01 0.00 × 1 InterTrader-InterTraderDirect-Live 0.00 × 3 Alpari-Standard2 0.00 × 1 AlpariUK-Market-1 0.00 × 6 HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 4 ICMarkets-Live3 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.07 × 254 BJPuhuizhongzhi-Live 1.50 × 8 Pepperstone-Edge05 1.51 × 104 Pepperstone-Edge01 1.80 × 35 ICMarketsSC-Live04 1.84 × 85 Pepperstone-Edge04 1.86 × 719 ICMarketsSC-Live06 2.12 × 33 Tickmill-Live09 2.44 × 1324 FPMarkets-Live 2.75 × 4 Alpari-ECN-Live 3.00 × 6 RoboForexEU-ProCent 3.20 × 96 FinFX-Live 3.67 × 6 WindsorBrokers-REAL2 3.92 × 1449 ICMarkets-Live19 4.00 × 1 34 plus...