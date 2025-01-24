SinyallerBölümler
Xiaoxu Chu

GYQ939

Xiaoxu Chu
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
FPMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 017
Kârla kapanan işlemler:
320 (31.46%)
Zararla kapanan işlemler:
697 (68.53%)
En iyi işlem:
619.00 USD
En kötü işlem:
-603.00 USD
Brüt kâr:
5 013.60 USD (262 882 pips)
Brüt zarar:
-4 443.75 USD (248 968 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (250.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
619.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
40.75%
Maks. mevduat yükü:
165.35%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.85
Alış işlemleri:
686 (67.45%)
Satış işlemleri:
331 (32.55%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
15.67 USD
Ortalama zarar:
-6.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-86.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-646.93 USD (8)
Aylık büyüme:
32.11%
Yıllık tahmin:
389.24%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
559.14 USD
Maksimum:
670.68 USD (34.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.04% (670.68 USD)
Varlığa göre:
74.25% (677.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 717
USDJPY.r 74
GBPUSD.r 68
EURUSD.r 62
USDCAD.r 50
AUDUSD.r 18
USDSGD.r 17
USDCHF.r 6
NZDUSD.r 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 679
USDJPY.r -2
GBPUSD.r -33
EURUSD.r -15
USDCAD.r -29
AUDUSD.r -20
USDSGD.r -4
USDCHF.r -6
NZDUSD.r 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 21K
USDJPY.r 1.1K
GBPUSD.r -1.9K
EURUSD.r -1K
USDCAD.r -3.2K
AUDUSD.r -1.3K
USDSGD.r -282
USDCHF.r -499
NZDUSD.r 7
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +619.00 USD
En kötü işlem: -603 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +250.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -86.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.02 00:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 05:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 04:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 00:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 14:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 02:59
Share of days for 80% of growth is too low
