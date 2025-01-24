SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GYQ939
Xiaoxu Chu

GYQ939

Xiaoxu Chu
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
FPMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 017
Bénéfice trades:
320 (31.46%)
Perte trades:
697 (68.53%)
Meilleure transaction:
619.00 USD
Pire transaction:
-603.00 USD
Bénéfice brut:
5 013.60 USD (262 882 pips)
Perte brute:
-4 443.75 USD (248 968 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (250.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
619.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
40.75%
Charge de dépôt maximale:
165.35%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.85
Longs trades:
686 (67.45%)
Courts trades:
331 (32.55%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.56 USD
Bénéfice moyen:
15.67 USD
Perte moyenne:
-6.38 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-86.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-646.93 USD (8)
Croissance mensuelle:
22.89%
Prévision annuelle:
277.78%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
559.14 USD
Maximal:
670.68 USD (34.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.04% (670.68 USD)
Par fonds propres:
74.25% (677.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 717
USDJPY.r 74
GBPUSD.r 68
EURUSD.r 62
USDCAD.r 50
AUDUSD.r 18
USDSGD.r 17
USDCHF.r 6
NZDUSD.r 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r 679
USDJPY.r -2
GBPUSD.r -33
EURUSD.r -15
USDCAD.r -29
AUDUSD.r -20
USDSGD.r -4
USDCHF.r -6
NZDUSD.r 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 21K
USDJPY.r 1.1K
GBPUSD.r -1.9K
EURUSD.r -1K
USDCAD.r -3.2K
AUDUSD.r -1.3K
USDSGD.r -282
USDCHF.r -499
NZDUSD.r 7
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +619.00 USD
Pire transaction: -603 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +250.71 USD
Perte consécutive maximale: -86.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.02 00:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 05:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 04:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 00:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 14:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 02:59
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GYQ939
30 USD par mois
32%
0
0
USD
370
USD
36
0%
1 017
31%
41%
1.12
0.56
USD
74%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.