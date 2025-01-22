SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Safe and Relax Forex n US Indices
Handiko Gesang A S

Safe and Relax Forex n US Indices

Handiko Gesang A S
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
Tickmill-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
150
Kârla kapanan işlemler:
85 (56.66%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (43.33%)
En iyi işlem:
20.43 USD
En kötü işlem:
-12.10 USD
Brüt kâr:
581.91 USD (563 711 pips)
Brüt zarar:
-403.91 USD (248 069 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (45.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.77 USD (7)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
56.82%
Maks. mevduat yükü:
10.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.52
Alış işlemleri:
117 (78.00%)
Satış işlemleri:
33 (22.00%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
1.19 USD
Ortalama kâr:
6.85 USD
Ortalama zarar:
-6.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-26.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.39 USD (4)
Aylık büyüme:
15.75%
Yıllık tahmin:
191.13%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.10 USD
Maksimum:
50.64 USD (11.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.51% (50.58 USD)
Varlığa göre:
5.65% (23.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 28
XAUUSD 26
GBPJPY 21
EURJPY 20
USTEC 18
USDJPY 16
AUDJPY 15
GBPUSD 4
USDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 11
XAUUSD 72
GBPJPY -16
EURJPY 46
USTEC 23
USDJPY 35
AUDJPY 30
GBPUSD -3
USDCHF -20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 54K
XAUUSD 7.4K
GBPJPY -2K
EURJPY 5.8K
USTEC 245K
USDJPY 4.1K
AUDJPY 4.3K
GBPUSD -247
USDCHF -1.8K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.43 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +45.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.20 × 10
OxSecurities-Live
1.00 × 2
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
VTMarkets-Live
2.00 × 25
Aglobe-Live
2.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.43 × 1015
Pepperstone-MT5-Live01
2.63 × 16
ICMarketsEU-MT5-4
2.75 × 4
Exness-MT5Real3
2.80 × 10
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Exness-MT5Real5
3.52 × 71
FusionMarkets-Live
3.67 × 6
StriforSVG-Live
3.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
3.89 × 240
BlueberryMarkets-Live02
4.00 × 1
48 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.05.13 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.02 17:45
Share of trading days is too low
2025.05.02 17:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 16:41
Share of trading days is too low
2025.05.02 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.23 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 15:21
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 13.33% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 14:17
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 13.33% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 20:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.25 19:19
Share of trading days is too low
2025.03.25 18:15
Share of trading days is too low
2025.03.17 17:40
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 13.21% of days out of the 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 16:31
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 13.21% of days out of the 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 15:28
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 13.21% of days out of the 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.07 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.24 19:17
Share of trading days is too low
2025.01.24 19:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.24 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Safe and Relax Forex n US Indices
Ayda 30 USD
58%
0
0
USD
487
USD
35
98%
150
56%
57%
1.44
1.19
USD
12%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.