İşlemler:
150
Kârla kapanan işlemler:
85 (56.66%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (43.33%)
En iyi işlem:
20.43 USD
En kötü işlem:
-12.10 USD
Brüt kâr:
581.91 USD (563 711 pips)
Brüt zarar:
-403.91 USD (248 069 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (45.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.77 USD (7)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
56.82%
Maks. mevduat yükü:
10.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.52
Alış işlemleri:
117 (78.00%)
Satış işlemleri:
33 (22.00%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
1.19 USD
Ortalama kâr:
6.85 USD
Ortalama zarar:
-6.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-26.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.39 USD (4)
Aylık büyüme:
15.75%
Yıllık tahmin:
191.13%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.10 USD
Maksimum:
50.64 USD (11.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.51% (50.58 USD)
Varlığa göre:
5.65% (23.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500
|28
|XAUUSD
|26
|GBPJPY
|21
|EURJPY
|20
|USTEC
|18
|USDJPY
|16
|AUDJPY
|15
|GBPUSD
|4
|USDCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500
|11
|XAUUSD
|72
|GBPJPY
|-16
|EURJPY
|46
|USTEC
|23
|USDJPY
|35
|AUDJPY
|30
|GBPUSD
|-3
|USDCHF
|-20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500
|54K
|XAUUSD
|7.4K
|GBPJPY
|-2K
|EURJPY
|5.8K
|USTEC
|245K
|USDJPY
|4.1K
|AUDJPY
|4.3K
|GBPUSD
|-247
|USDCHF
|-1.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.43 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +45.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.20 × 10
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|2.00 × 25
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.43 × 1015
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.63 × 16
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.75 × 4
|
Exness-MT5Real3
|2.80 × 10
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
Exness-MT5Real5
|3.52 × 71
|
FusionMarkets-Live
|3.67 × 6
|
StriforSVG-Live
|3.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|3.89 × 240
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.00 × 1
