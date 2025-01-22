SignauxSections
Handiko Gesang A S

Safe and Relax Forex n US Indices

Handiko Gesang A S
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 60%
Tickmill-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
149
Bénéfice trades:
85 (57.04%)
Perte trades:
64 (42.95%)
Meilleure transaction:
20.43 USD
Pire transaction:
-12.10 USD
Bénéfice brut:
581.91 USD (563 711 pips)
Perte brute:
-395.54 USD (247 239 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (45.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.77 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
56.82%
Charge de dépôt maximale:
10.26%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.68
Longs trades:
116 (77.85%)
Courts trades:
33 (22.15%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
1.25 USD
Bénéfice moyen:
6.85 USD
Perte moyenne:
-6.18 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-26.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-32.39 USD (4)
Croissance mensuelle:
14.87%
Prévision annuelle:
180.39%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24.10 USD
Maximal:
50.64 USD (11.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.51% (50.58 USD)
Par fonds propres:
5.65% (23.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US500 28
XAUUSD 25
GBPJPY 21
EURJPY 20
USTEC 18
USDJPY 16
AUDJPY 15
GBPUSD 4
USDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US500 11
XAUUSD 80
GBPJPY -16
EURJPY 46
USTEC 23
USDJPY 35
AUDJPY 30
GBPUSD -3
USDCHF -20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US500 54K
XAUUSD 8.3K
GBPJPY -2K
EURJPY 5.8K
USTEC 245K
USDJPY 4.1K
AUDJPY 4.3K
GBPUSD -247
USDCHF -1.8K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.43 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +45.07 USD
Perte consécutive maximale: -26.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.20 × 10
OxSecurities-Live
1.00 × 2
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
VTMarkets-Live
2.00 × 25
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Aglobe-Live
2.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.43 × 1015
Pepperstone-MT5-Live01
2.63 × 16
ICMarketsEU-MT5-4
2.75 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Exness-MT5Real5
3.52 × 71
FusionMarkets-Live
3.67 × 6
StriforSVG-Live
3.67 × 9
ICMarketsSC-MT5
3.89 × 240
BlueberryMarkets-Live02
4.00 × 1
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
48 plus...
Aucun avis
2025.05.13 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.02 17:45
Share of trading days is too low
2025.05.02 17:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 16:41
Share of trading days is too low
2025.05.02 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.23 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 15:21
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 13.33% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 14:17
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 13.33% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 20:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.25 19:19
Share of trading days is too low
2025.03.25 18:15
Share of trading days is too low
2025.03.17 17:40
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 13.21% of days out of the 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 16:31
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 13.21% of days out of the 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 15:28
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 13.21% of days out of the 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.07 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.24 19:17
Share of trading days is too low
2025.01.24 19:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.24 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
