Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 FOREX.comCA-Live 532 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.20 × 10 OxSecurities-Live 1.00 × 2 itexsys-Platform 1.00 × 1 Exness-MT5Real8 1.02 × 165 FxPro-MT5 Live02 1.75 × 20 DooTechnology-Live 1.79 × 48 RHCInvestments-Metadoro 1.80 × 10 VTMarkets-Live 2.00 × 25 DerivSVG-Server 2.00 × 1 Aglobe-Live 2.40 × 5 ICMarketsSC-MT5-2 2.43 × 1015 Pepperstone-MT5-Live01 2.63 × 16 ICMarketsEU-MT5-4 2.75 × 4 ForexClubBY-MT5 Real Server 3.00 × 9 ICTrading-MT5-4 3.13 × 23 Exness-MT5Real5 3.52 × 71 FusionMarkets-Live 3.67 × 6 StriforSVG-Live 3.67 × 9 ICMarketsSC-MT5 3.89 × 240 BlueberryMarkets-Live02 4.00 × 1 MaxusGlobalMarket-Main 4.50 × 2 48 plus...