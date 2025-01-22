- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
85 (56.66%)
Loss Trade:
65 (43.33%)
Best Trade:
20.43 USD
Worst Trade:
-12.10 USD
Profitto lordo:
581.91 USD (563 711 pips)
Perdita lorda:
-403.91 USD (248 069 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (45.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.77 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
56.82%
Massimo carico di deposito:
10.26%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.52
Long Trade:
117 (78.00%)
Short Trade:
33 (22.00%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
6.85 USD
Perdita media:
-6.21 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-26.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.39 USD (4)
Crescita mensile:
15.75%
Previsione annuale:
191.13%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.10 USD
Massimale:
50.64 USD (11.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.51% (50.58 USD)
Per equità:
5.65% (23.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|28
|XAUUSD
|26
|GBPJPY
|21
|EURJPY
|20
|USTEC
|18
|USDJPY
|16
|AUDJPY
|15
|GBPUSD
|4
|USDCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|11
|XAUUSD
|72
|GBPJPY
|-16
|EURJPY
|46
|USTEC
|23
|USDJPY
|35
|AUDJPY
|30
|GBPUSD
|-3
|USDCHF
|-20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|54K
|XAUUSD
|7.4K
|GBPJPY
|-2K
|EURJPY
|5.8K
|USTEC
|245K
|USDJPY
|4.1K
|AUDJPY
|4.3K
|GBPUSD
|-247
|USDCHF
|-1.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.43 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +45.07 USD
Massima perdita consecutiva: -26.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.20 × 10
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|2.00 × 25
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.43 × 1015
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.63 × 16
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.75 × 4
|
Exness-MT5Real3
|2.80 × 10
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
Exness-MT5Real5
|3.52 × 71
|
FusionMarkets-Live
|3.67 × 6
|
StriforSVG-Live
|3.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|3.89 × 240
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.00 × 1
