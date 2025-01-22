SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Safe and Relax Forex n US Indices
Handiko Gesang A S

Safe and Relax Forex n US Indices

Handiko Gesang A S
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 58%
Tickmill-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
85 (56.66%)
Loss Trade:
65 (43.33%)
Best Trade:
20.43 USD
Worst Trade:
-12.10 USD
Profitto lordo:
581.91 USD (563 711 pips)
Perdita lorda:
-403.91 USD (248 069 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (45.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.77 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
56.82%
Massimo carico di deposito:
10.26%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.52
Long Trade:
117 (78.00%)
Short Trade:
33 (22.00%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
6.85 USD
Perdita media:
-6.21 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-26.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.39 USD (4)
Crescita mensile:
15.75%
Previsione annuale:
191.13%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.10 USD
Massimale:
50.64 USD (11.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.51% (50.58 USD)
Per equità:
5.65% (23.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 28
XAUUSD 26
GBPJPY 21
EURJPY 20
USTEC 18
USDJPY 16
AUDJPY 15
GBPUSD 4
USDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 11
XAUUSD 72
GBPJPY -16
EURJPY 46
USTEC 23
USDJPY 35
AUDJPY 30
GBPUSD -3
USDCHF -20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 54K
XAUUSD 7.4K
GBPJPY -2K
EURJPY 5.8K
USTEC 245K
USDJPY 4.1K
AUDJPY 4.3K
GBPUSD -247
USDCHF -1.8K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.43 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +45.07 USD
Massima perdita consecutiva: -26.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.05.13 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.02 17:45
Share of trading days is too low
2025.05.02 17:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 16:41
Share of trading days is too low
2025.05.02 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.23 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 15:21
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 13.33% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 14:17
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 13.33% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 20:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.25 19:19
Share of trading days is too low
2025.03.25 18:15
Share of trading days is too low
2025.03.17 17:40
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 13.21% of days out of the 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 16:31
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 13.21% of days out of the 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 15:28
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 13.21% of days out of the 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.07 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.24 19:17
Share of trading days is too low
2025.01.24 19:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.24 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Safe and Relax Forex n US Indices
30USD al mese
58%
0
0
USD
487
USD
35
98%
150
56%
57%
1.44
1.19
USD
12%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.