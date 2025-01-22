- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
88 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (50.00%)
En iyi işlem:
77.18 USD
En kötü işlem:
-33.60 USD
Brüt kâr:
1 426.58 USD (144 516 pips)
Brüt zarar:
-765.21 USD (73 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (138.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
260.50 USD (10)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
12.67%
Maks. mevduat yükü:
5.77%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
4.87
Alış işlemleri:
145 (82.39%)
Satış işlemleri:
31 (17.61%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
3.76 USD
Ortalama kâr:
16.21 USD
Ortalama zarar:
-8.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-135.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135.19 USD (9)
Aylık büyüme:
21.08%
Yıllık tahmin:
255.79%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.33 USD
Maksimum:
135.67 USD (15.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.18% (135.46 USD)
Varlığa göre:
8.41% (74.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|661
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +77.18 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +138.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Running "GoldBot One" EA
using 6% risk per strategy
MT4 -> https://www.mql5.com/en/market/product/127380
MT5 -> https://www.mql5.com/en/market/product/127379
Best broker: https://shorturl.at/uEH12
Best broker european + Brazilian clients: https://shorturl.at/ekDY9
Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
76%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
42
98%
176
50%
13%
1.86
3.76
USD
USD
15%
1:500