Profalgo Limited

Goldbot One

Profalgo Limited
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 76%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
88 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (50.00%)
En iyi işlem:
77.18 USD
En kötü işlem:
-33.60 USD
Brüt kâr:
1 426.58 USD (144 516 pips)
Brüt zarar:
-765.21 USD (73 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (138.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
260.50 USD (10)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
12.67%
Maks. mevduat yükü:
5.77%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
4.87
Alış işlemleri:
145 (82.39%)
Satış işlemleri:
31 (17.61%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
3.76 USD
Ortalama kâr:
16.21 USD
Ortalama zarar:
-8.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-135.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135.19 USD (9)
Aylık büyüme:
21.08%
Yıllık tahmin:
255.79%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.33 USD
Maksimum:
135.67 USD (15.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.18% (135.46 USD)
Varlığa göre:
8.41% (74.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 176
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 661
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 71K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.18 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +138.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Running "GoldBot One" EA


using 6% risk per strategy



MT4 -> https://www.mql5.com/en/market/product/127380
MT5 -> https://www.mql5.com/en/market/product/127379

Best broker: https://shorturl.at/uEH12
Best broker european + Brazilian clients: https://shorturl.at/ekDY9
Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


