SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Goldbot One
Profalgo Limited

Goldbot One

Profalgo Limited
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2024 76%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
176
Bénéfice trades:
88 (50.00%)
Perte trades:
88 (50.00%)
Meilleure transaction:
77.18 USD
Pire transaction:
-33.60 USD
Bénéfice brut:
1 426.58 USD (144 516 pips)
Perte brute:
-765.21 USD (73 507 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (138.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
260.50 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
12.67%
Charge de dépôt maximale:
5.77%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
4.87
Longs trades:
145 (82.39%)
Courts trades:
31 (17.61%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
3.76 USD
Bénéfice moyen:
16.21 USD
Perte moyenne:
-8.70 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-135.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-135.19 USD (9)
Croissance mensuelle:
19.67%
Prévision annuelle:
238.66%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
82.33 USD
Maximal:
135.67 USD (15.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.18% (135.46 USD)
Par fonds propres:
8.41% (74.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 176
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 661
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 71K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +77.18 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +138.27 USD
Perte consécutive maximale: -135.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Running "GoldBot One" EA


using 6% risk per strategy



MT4 -> https://www.mql5.com/en/market/product/127380
MT5 -> https://www.mql5.com/en/market/product/127379

Best broker: https://shorturl.at/uEH12
Best broker european + Brazilian clients: https://shorturl.at/ekDY9
Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


Aucun avis
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 23:43
Share of trading days is too low
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 09:06
Share of trading days is too low
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 10:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 18:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Goldbot One
99 USD par mois
76%
0
0
USD
1.6K
USD
42
98%
176
50%
13%
1.86
3.76
USD
15%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.