- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
176
Profit Trade:
88 (50.00%)
Loss Trade:
88 (50.00%)
Best Trade:
77.18 USD
Worst Trade:
-33.60 USD
Profitto lordo:
1 426.58 USD (144 516 pips)
Perdita lorda:
-765.21 USD (73 507 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (138.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
260.50 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
12.67%
Massimo carico di deposito:
5.77%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
4.87
Long Trade:
145 (82.39%)
Short Trade:
31 (17.61%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
3.76 USD
Profitto medio:
16.21 USD
Perdita media:
-8.70 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-135.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-135.19 USD (9)
Crescita mensile:
19.67%
Previsione annuale:
238.66%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.33 USD
Massimale:
135.67 USD (15.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.18% (135.46 USD)
Per equità:
8.41% (74.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|661
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +77.18 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +138.27 USD
Massima perdita consecutiva: -135.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
Running "GoldBot One" EA
using 6% risk per strategy
MT4 -> https://www.mql5.com/en/market/product/127380
MT5 -> https://www.mql5.com/en/market/product/127379
Best broker: https://shorturl.at/uEH12
Best broker european + Brazilian clients: https://shorturl.at/ekDY9
Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
76%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
42
98%
176
50%
13%
1.86
3.76
USD
USD
15%
1:500