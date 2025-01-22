SinyallerBölümler
Nathapob Kiawchom

FtNk 2025

Nathapob Kiawchom
0 inceleme
Güvenilirlik
98 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 81%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 099
Kârla kapanan işlemler:
692 (62.96%)
Zararla kapanan işlemler:
407 (37.03%)
En iyi işlem:
3 871.77 THB
En kötü işlem:
-2 971.96 THB
Brüt kâr:
132 363.89 THB (78 532 pips)
Brüt zarar:
-111 984.46 THB (63 562 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (2 775.21 THB)
Maksimum ardışık kâr:
7 077.67 THB (12)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
23.18%
Maks. mevduat yükü:
12.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
487 (44.31%)
Satış işlemleri:
612 (55.69%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
18.54 THB
Ortalama kâr:
191.28 THB
Ortalama zarar:
-275.15 THB
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2 602.39 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-5 743.37 THB (4)
Aylık büyüme:
2.79%
Yıllık tahmin:
33.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 THB
Maksimum:
21 764.53 THB (46.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.11% (21 764.53 THB)
Varlığa göre:
8.64% (2 153.26 THB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 684
EURSGD 254
GBPUSD 43
EURUSD 20
NZDJPY 14
AUDJPY 14
USDCHF 13
AUDNZD 12
CHFJPY 10
EURCAD 8
XAUAUD 6
AUDCAD 6
EURNZD 5
XAUEUR 4
XAUUSD 3
USDJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 250
EURSGD 364
GBPUSD 23
EURUSD 5
NZDJPY -4
AUDJPY 4
USDCHF -7
AUDNZD 2
CHFJPY -9
EURCAD 7
XAUAUD 15
AUDCAD -4
EURNZD 10
XAUEUR 8
XAUUSD 10
USDJPY -19
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD 6.2K
EURSGD 3.9K
GBPUSD 857
EURUSD 589
NZDJPY -465
AUDJPY 714
USDCHF -343
AUDNZD 410
CHFJPY -259
EURCAD 259
XAUAUD 2.2K
AUDCAD -99
EURNZD 380
XAUEUR 647
XAUUSD 883
USDJPY -549
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 871.77 THB
En kötü işlem: -2 972 THB
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 775.21 THB
Maksimum ardışık zarar: -2 602.39 THB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.01 × 67
FusionMarkets-Live
0.60 × 216
ICMarketsSC-Live15
0.68 × 75
ForexChief-DirectFX
0.75 × 4
Valutrades-Real-HK
1.08 × 39
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
FPMarkets-Live2
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 4
PurpleTradingSC-02Demo
2.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
2.18 × 38
AltairInc-Live
2.29 × 7
Exness-Real
2.54 × 28
Coinexx-Demo
2.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 2
SwitchMarkets-Real
3.50 × 2
BroctagonPrimeMarkets-Live
3.83 × 30
FXPIG-LIVE
4.73 × 40
IronFXBM-Real9
4.93 × 15
ICMarketsSC-Live31
5.19 × 21
Tradeview-Live
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live04
5.42 × 226
ICMarketsSC-Live09
5.57 × 7
TMGM.TradeMax-Demo
6.00 × 1
FBS-Real-4
6.47 × 15
GMI-Live15
7.00 × 1
12 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.17 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 22:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 06:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 02:50
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.61% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FtNk 2025
Ayda 30 USD
81%
0
0
USD
25K
THB
98
100%
1 099
62%
23%
1.18
18.54
THB
41%
1:500
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

