Nathapob Kiawchom

FtNk 2025

Nathapob Kiawchom
0 recensioni
Affidabilità
98 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 81%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 099
Profit Trade:
692 (62.96%)
Loss Trade:
407 (37.03%)
Best Trade:
3 871.77 THB
Worst Trade:
-2 971.96 THB
Profitto lordo:
132 363.89 THB (78 532 pips)
Perdita lorda:
-111 984.46 THB (63 562 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (2 775.21 THB)
Massimo profitto consecutivo:
7 077.67 THB (12)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
23.18%
Massimo carico di deposito:
12.24%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
487 (44.31%)
Short Trade:
612 (55.69%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
18.54 THB
Profitto medio:
191.28 THB
Perdita media:
-275.15 THB
Massime perdite consecutive:
10 (-2 602.39 THB)
Massima perdita consecutiva:
-5 743.37 THB (4)
Crescita mensile:
2.79%
Previsione annuale:
33.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 THB
Massimale:
21 764.53 THB (46.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.11% (21 764.53 THB)
Per equità:
8.64% (2 153.26 THB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 684
EURSGD 254
GBPUSD 43
EURUSD 20
NZDJPY 14
AUDJPY 14
USDCHF 13
AUDNZD 12
CHFJPY 10
EURCAD 8
XAUAUD 6
AUDCAD 6
EURNZD 5
XAUEUR 4
XAUUSD 3
USDJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 250
EURSGD 364
GBPUSD 23
EURUSD 5
NZDJPY -4
AUDJPY 4
USDCHF -7
AUDNZD 2
CHFJPY -9
EURCAD 7
XAUAUD 15
AUDCAD -4
EURNZD 10
XAUEUR 8
XAUUSD 10
USDJPY -19
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD 6.2K
EURSGD 3.9K
GBPUSD 857
EURUSD 589
NZDJPY -465
AUDJPY 714
USDCHF -343
AUDNZD 410
CHFJPY -259
EURCAD 259
XAUAUD 2.2K
AUDCAD -99
EURNZD 380
XAUEUR 647
XAUUSD 883
USDJPY -549
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 871.77 THB
Worst Trade: -2 972 THB
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 775.21 THB
Massima perdita consecutiva: -2 602.39 THB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.01 × 67
FusionMarkets-Live
0.60 × 216
ICMarketsSC-Live15
0.68 × 75
ForexChief-DirectFX
0.75 × 4
Valutrades-Real-HK
1.08 × 39
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
FPMarkets-Live2
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 4
PurpleTradingSC-02Demo
2.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
2.18 × 38
AltairInc-Live
2.29 × 7
Exness-Real
2.54 × 28
Coinexx-Demo
2.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 2
SwitchMarkets-Real
3.50 × 2
BroctagonPrimeMarkets-Live
3.83 × 30
FXPIG-LIVE
4.73 × 40
IronFXBM-Real9
4.93 × 15
ICMarketsSC-Live31
5.19 × 21
Tradeview-Live
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live04
5.42 × 226
ICMarketsSC-Live09
5.57 × 7
TMGM.TradeMax-Demo
6.00 × 1
FBS-Real-4
6.47 × 15
GMI-Live15
7.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.08.17 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 22:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 06:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 02:50
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.61% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FtNk 2025
30USD al mese
81%
0
0
USD
25K
THB
98
100%
1 099
62%
23%
1.18
18.54
THB
41%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.