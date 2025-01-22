Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06 0.01 × 67 FusionMarkets-Live 0.60 × 216 ICMarketsSC-Live15 0.68 × 75 ForexChief-DirectFX 0.75 × 4 Valutrades-Real-HK 1.08 × 39 ICMarkets-Live05 1.10 × 10 FPMarkets-Live2 1.86 × 7 ICMarketsSC-Live10 2.00 × 4 PurpleTradingSC-02Demo 2.11 × 9 FusionMarkets-Live 2 2.18 × 38 AltairInc-Live 2.29 × 7 Exness-Real 2.54 × 28 Coinexx-Demo 2.75 × 4 TradingProInternational-Live 2 3.00 × 2 SwitchMarkets-Real 3.50 × 2 BroctagonPrimeMarkets-Live 3.83 × 30 FXPIG-LIVE 4.73 × 40 IronFXBM-Real9 4.93 × 15 ICMarketsSC-Live31 5.19 × 21 Tradeview-Live 5.32 × 28 ICMarketsSC-Live04 5.42 × 226 ICMarketsSC-Live09 5.57 × 7 TMGM.TradeMax-Demo 6.00 × 1 FBS-Real-4 6.47 × 15 GMI-Live15 7.00 × 1 12 plus...