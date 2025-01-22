SignauxSections
Nathapob Kiawchom

FtNk 2025

Nathapob Kiawchom
0 avis
Fiabilité
98 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 81%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 099
Bénéfice trades:
692 (62.96%)
Perte trades:
407 (37.03%)
Meilleure transaction:
3 871.77 THB
Pire transaction:
-2 971.96 THB
Bénéfice brut:
132 363.89 THB (78 532 pips)
Perte brute:
-111 984.46 THB (63 562 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (2 775.21 THB)
Bénéfice consécutif maximal:
7 077.67 THB (12)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
23.18%
Charge de dépôt maximale:
12.24%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.94
Longs trades:
487 (44.31%)
Courts trades:
612 (55.69%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
18.54 THB
Bénéfice moyen:
191.28 THB
Perte moyenne:
-275.15 THB
Pertes consécutives maximales:
10 (-2 602.39 THB)
Perte consécutive maximale:
-5 743.37 THB (4)
Croissance mensuelle:
2.79%
Prévision annuelle:
33.89%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 THB
Maximal:
21 764.53 THB (46.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.11% (21 764.53 THB)
Par fonds propres:
8.64% (2 153.26 THB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 684
EURSGD 254
GBPUSD 43
EURUSD 20
NZDJPY 14
AUDJPY 14
USDCHF 13
AUDNZD 12
CHFJPY 10
EURCAD 8
XAUAUD 6
AUDCAD 6
EURNZD 5
XAUEUR 4
XAUUSD 3
USDJPY 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD 250
EURSGD 364
GBPUSD 23
EURUSD 5
NZDJPY -4
AUDJPY 4
USDCHF -7
AUDNZD 2
CHFJPY -9
EURCAD 7
XAUAUD 15
AUDCAD -4
EURNZD 10
XAUEUR 8
XAUUSD 10
USDJPY -19
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD 6.2K
EURSGD 3.9K
GBPUSD 857
EURUSD 589
NZDJPY -465
AUDJPY 714
USDCHF -343
AUDNZD 410
CHFJPY -259
EURCAD 259
XAUAUD 2.2K
AUDCAD -99
EURNZD 380
XAUEUR 647
XAUUSD 883
USDJPY -549
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 871.77 THB
Pire transaction: -2 972 THB
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +2 775.21 THB
Perte consécutive maximale: -2 602.39 THB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.01 × 67
FusionMarkets-Live
0.60 × 216
ICMarketsSC-Live15
0.68 × 75
ForexChief-DirectFX
0.75 × 4
Valutrades-Real-HK
1.08 × 39
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
FPMarkets-Live2
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 4
PurpleTradingSC-02Demo
2.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
2.18 × 38
AltairInc-Live
2.29 × 7
Exness-Real
2.54 × 28
Coinexx-Demo
2.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 2
SwitchMarkets-Real
3.50 × 2
BroctagonPrimeMarkets-Live
3.83 × 30
FXPIG-LIVE
4.73 × 40
IronFXBM-Real9
4.93 × 15
ICMarketsSC-Live31
5.19 × 21
Tradeview-Live
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live04
5.42 × 226
ICMarketsSC-Live09
5.57 × 7
TMGM.TradeMax-Demo
6.00 × 1
FBS-Real-4
6.47 × 15
GMI-Live15
7.00 × 1
Aucun avis
2025.08.17 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 22:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 06:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 02:50
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 1.61% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FtNk 2025
30 USD par mois
81%
0
0
USD
25K
THB
98
100%
1 099
62%
23%
1.18
18.54
THB
41%
1:500
Copier

