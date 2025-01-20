- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
98 (70.50%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (29.50%)
En iyi işlem:
17.95 USD
En kötü işlem:
-8.39 USD
Brüt kâr:
272.08 USD (25 922 pips)
Brüt zarar:
-162.48 USD (19 344 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (24.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.26 USD (10)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
19.01%
Maks. mevduat yükü:
18.55%
En son işlem:
23 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
4.79
Alış işlemleri:
44 (31.65%)
Satış işlemleri:
95 (68.35%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
2.78 USD
Ortalama zarar:
-3.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-21.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.43 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.57%
Yıllık tahmin:
-19.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.59 USD
Maksimum:
22.87 USD (10.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.31% (22.96 USD)
Varlığa göre:
22.80% (49.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|36
|GBPJPY
|26
|EURJPY
|25
|USDCAD
|17
|GBPUSD
|16
|EURCAD
|11
|GBPCAD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|37
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|13
|USDCAD
|14
|GBPUSD
|28
|EURCAD
|10
|GBPCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|3.5K
|GBPJPY
|-1.2K
|EURJPY
|754
|USDCAD
|697
|GBPUSD
|1.7K
|EURCAD
|1.2K
|GBPCAD
|-52
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.13 × 8
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 6
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 104
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.75 × 8
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
Tickmill-Live
|1.86 × 11780
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.15 × 40
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.59 × 29
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.03 × 32
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.32 × 105
|
Exness-MT5Real5
|3.50 × 52
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
55%
0
0
USD
USD
310
USD
USD
35
100%
139
70%
19%
1.67
0.79
USD
USD
23%
1:500