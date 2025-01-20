Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Aglobe-Live 0.00 × 2 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 FOREX.comCA-Live 532 0.00 × 1 GoMarkets-Live 0.00 × 2 TickmillEU-Live 0.13 × 8 RannForex-Server 0.29 × 7 ICMarkets-MT5 0.83 × 6 OxSecurities-Live 1.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 1.00 × 104 itexsys-Platform 1.00 × 1 Exness-MT5Real3 1.67 × 3 Pepperstone-MT5-Live01 1.75 × 8 FxPro-MT5 Live02 1.75 × 20 DooTechnology-Live 1.79 × 48 RHCInvestments-Metadoro 1.80 × 10 Tickmill-Live 1.86 × 11780 DerivSVG-Server 2.00 × 1 Exness-MT5Real8 2.15 × 40 ICMarketsEU-MT5-4 2.33 × 6 Coinexx-Live 2.59 × 29 ForexClubBY-MT5 Real Server 3.00 × 9 KuberaCapitalMarkets-Server 3.03 × 32 ICTrading-MT5-4 3.13 × 23 ICMarketsSC-MT5-4 3.32 × 105 Exness-MT5Real5 3.50 × 52 41 daha fazla...