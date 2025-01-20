SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Pesugihan Siji
Riki Firman Maulana

Pesugihan Siji

Riki Firman Maulana
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 55%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
98 (70.50%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (29.50%)
En iyi işlem:
17.95 USD
En kötü işlem:
-8.39 USD
Brüt kâr:
272.08 USD (25 922 pips)
Brüt zarar:
-162.48 USD (19 344 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (24.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.26 USD (10)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
19.01%
Maks. mevduat yükü:
18.55%
En son işlem:
23 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
4.79
Alış işlemleri:
44 (31.65%)
Satış işlemleri:
95 (68.35%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
2.78 USD
Ortalama zarar:
-3.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-21.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.43 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.57%
Yıllık tahmin:
-19.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.59 USD
Maksimum:
22.87 USD (10.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.31% (22.96 USD)
Varlığa göre:
22.80% (49.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 36
GBPJPY 26
EURJPY 25
USDCAD 17
GBPUSD 16
EURCAD 11
GBPCAD 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 37
GBPJPY 4
EURJPY 13
USDCAD 14
GBPUSD 28
EURCAD 10
GBPCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 3.5K
GBPJPY -1.2K
EURJPY 754
USDCAD 697
GBPUSD 1.7K
EURCAD 1.2K
GBPCAD -52
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.95 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +24.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Aglobe-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.13 × 8
RannForex-Server
0.29 × 7
ICMarkets-MT5
0.83 × 6
OxSecurities-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 104
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.75 × 8
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
Tickmill-Live
1.86 × 11780
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.15 × 40
ICMarketsEU-MT5-4
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.59 × 29
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
3.03 × 32
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
ICMarketsSC-MT5-4
3.32 × 105
Exness-MT5Real5
3.50 × 52
41 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 00:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 13:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 01:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 08:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 12:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 16:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 13:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
