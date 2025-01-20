SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Pesugihan Siji
Riki Firman Maulana

Pesugihan Siji

Riki Firman Maulana
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 55%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
139
Bénéfice trades:
98 (70.50%)
Perte trades:
41 (29.50%)
Meilleure transaction:
17.95 USD
Pire transaction:
-8.39 USD
Bénéfice brut:
272.08 USD (25 922 pips)
Perte brute:
-162.48 USD (19 344 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (24.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
27.26 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
19.01%
Charge de dépôt maximale:
18.55%
Dernier trade:
21 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
4.79
Longs trades:
44 (31.65%)
Courts trades:
95 (68.35%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
0.79 USD
Bénéfice moyen:
2.78 USD
Perte moyenne:
-3.96 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-21.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.43 USD (4)
Croissance mensuelle:
-3.12%
Prévision annuelle:
-37.89%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.59 USD
Maximal:
22.87 USD (10.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.31% (22.96 USD)
Par fonds propres:
22.80% (49.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 36
GBPJPY 26
EURJPY 25
USDCAD 17
GBPUSD 16
EURCAD 11
GBPCAD 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 37
GBPJPY 4
EURJPY 13
USDCAD 14
GBPUSD 28
EURCAD 10
GBPCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 3.5K
GBPJPY -1.2K
EURJPY 754
USDCAD 697
GBPUSD 1.7K
EURCAD 1.2K
GBPCAD -52
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.95 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +24.29 USD
Perte consécutive maximale: -21.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aglobe-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.13 × 8
RannForex-Server
0.29 × 7
ICMarkets-MT5
0.83 × 6
OxSecurities-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 104
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.75 × 8
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
Tickmill-Live
1.86 × 11780
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.15 × 40
ICMarketsEU-MT5-4
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.59 × 29
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
3.03 × 32
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
ICMarketsSC-MT5-4
3.33 × 103
Exness-MT5Real5
3.50 × 52
41 plus...
Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 00:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 13:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 01:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 08:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 12:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 16:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 13:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pesugihan Siji
30 USD par mois
55%
0
0
USD
310
USD
35
100%
139
70%
19%
1.67
0.79
USD
23%
1:500
Copier

