- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
98 (70.50%)
Loss Trade:
41 (29.50%)
Best Trade:
17.95 USD
Worst Trade:
-8.39 USD
Profitto lordo:
272.08 USD (25 922 pips)
Perdita lorda:
-162.48 USD (19 344 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (24.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.26 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
19.01%
Massimo carico di deposito:
18.55%
Ultimo trade:
22 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
4.79
Long Trade:
44 (31.65%)
Short Trade:
95 (68.35%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
2.78 USD
Perdita media:
-3.96 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-21.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.43 USD (4)
Crescita mensile:
-3.12%
Previsione annuale:
-37.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.59 USD
Massimale:
22.87 USD (10.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.31% (22.96 USD)
Per equità:
22.80% (49.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|36
|GBPJPY
|26
|EURJPY
|25
|USDCAD
|17
|GBPUSD
|16
|EURCAD
|11
|GBPCAD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|37
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|13
|USDCAD
|14
|GBPUSD
|28
|EURCAD
|10
|GBPCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|3.5K
|GBPJPY
|-1.2K
|EURJPY
|754
|USDCAD
|697
|GBPUSD
|1.7K
|EURCAD
|1.2K
|GBPCAD
|-52
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.95 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +24.29 USD
Massima perdita consecutiva: -21.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.13 × 8
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 6
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 104
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.75 × 8
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
Tickmill-Live
|1.86 × 11780
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.15 × 40
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.59 × 29
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.03 × 32
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.32 × 105
|
Exness-MT5Real5
|3.50 × 52
41 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
