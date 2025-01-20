SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Pesugihan Siji
Riki Firman Maulana

Pesugihan Siji

Riki Firman Maulana
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 55%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
98 (70.50%)
Loss Trade:
41 (29.50%)
Best Trade:
17.95 USD
Worst Trade:
-8.39 USD
Profitto lordo:
272.08 USD (25 922 pips)
Perdita lorda:
-162.48 USD (19 344 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (24.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.26 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
19.01%
Massimo carico di deposito:
18.55%
Ultimo trade:
22 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
4.79
Long Trade:
44 (31.65%)
Short Trade:
95 (68.35%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
2.78 USD
Perdita media:
-3.96 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-21.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.43 USD (4)
Crescita mensile:
-3.12%
Previsione annuale:
-37.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.59 USD
Massimale:
22.87 USD (10.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.31% (22.96 USD)
Per equità:
22.80% (49.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 36
GBPJPY 26
EURJPY 25
USDCAD 17
GBPUSD 16
EURCAD 11
GBPCAD 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 37
GBPJPY 4
EURJPY 13
USDCAD 14
GBPUSD 28
EURCAD 10
GBPCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 3.5K
GBPJPY -1.2K
EURJPY 754
USDCAD 697
GBPUSD 1.7K
EURCAD 1.2K
GBPCAD -52
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.95 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +24.29 USD
Massima perdita consecutiva: -21.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Aglobe-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.13 × 8
RannForex-Server
0.29 × 7
ICMarkets-MT5
0.83 × 6
OxSecurities-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 104
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.75 × 8
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
Tickmill-Live
1.86 × 11780
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.15 × 40
ICMarketsEU-MT5-4
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.59 × 29
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
3.03 × 32
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
ICMarketsSC-MT5-4
3.32 × 105
Exness-MT5Real5
3.50 × 52
41 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 00:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 13:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 01:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 08:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 12:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 16:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 13:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pesugihan Siji
30USD al mese
55%
0
0
USD
310
USD
35
100%
139
70%
19%
1.67
0.79
USD
23%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.