SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SUPER GOLD ICM
Ka Wai Chiong

SUPER GOLD ICM

Ka Wai Chiong
0 inceleme
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 388 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -69%
ICMarketsSC-Live22
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
453
Kârla kapanan işlemler:
363 (80.13%)
Zararla kapanan işlemler:
90 (19.87%)
En iyi işlem:
44.11 USD
En kötü işlem:
-55.72 USD
Brüt kâr:
1 802.34 USD (147 690 pips)
Brüt zarar:
-1 433.02 USD (101 004 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (76.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
561.83 USD (27)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
91.81%
Maks. mevduat yükü:
15.59%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
122
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
225 (49.67%)
Satış işlemleri:
228 (50.33%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
4.97 USD
Ortalama zarar:
-15.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-543.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-543.23 USD (11)
Aylık büyüme:
11.34%
Yıllık tahmin:
137.56%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
222.60 USD
Maksimum:
605.79 USD (68.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.23% (230.73 USD)
Varlığa göre:
14.77% (223.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 90
GBPUSD 58
EURUSD 39
NZDCAD 31
AUDUSD 30
USDCHF 30
CADJPY 29
EURCHF 28
AUDCAD 27
EURGBP 27
AUDCHF 27
CADCHF 21
AUDNZD 16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 208
GBPUSD -80
EURUSD -68
NZDCAD 35
AUDUSD 42
USDCHF 47
CADJPY 29
EURCHF 61
AUDCAD -15
EURGBP 71
AUDCHF 51
CADCHF 45
AUDNZD -56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 21K
GBPUSD 4K
EURUSD 3.1K
NZDCAD 4.4K
AUDUSD 4.5K
USDCHF 2.1K
CADJPY 4.1K
EURCHF 3K
AUDCAD 48
EURGBP 2.7K
AUDCHF 2.6K
CADCHF 2.5K
AUDNZD -7.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.11 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +76.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -543.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-2
0.00 × 1
FBS-Real-3
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 8
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.20 × 5
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarkets-Live11
0.42 × 33
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live11
0.91 × 94
ICMarketsSC-Live18
0.93 × 116
ICMarkets-Live20
1.13 × 302
ICMarketsSC-Live32
1.18 × 596
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live24
1.30 × 1238
ICMarketsSC-Live19
1.33 × 5669
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 58
ICMarkets-Live14
1.55 × 20
ICMarketsSC-Live12
1.56 × 1909
ICMarkets-Live12
1.96 × 455
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
2.16 × 199
47 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.02 13:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 18:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 14:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.29 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.29 10:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.21 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.19 08:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.19 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 54 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SUPER GOLD ICM
Ayda 388 USD
-69%
0
0
USD
2.2K
USD
60
99%
453
80%
92%
1.25
0.82
USD
80%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.