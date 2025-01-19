- Büyüme
İşlemler:
453
Kârla kapanan işlemler:
363 (80.13%)
Zararla kapanan işlemler:
90 (19.87%)
En iyi işlem:
44.11 USD
En kötü işlem:
-55.72 USD
Brüt kâr:
1 802.34 USD (147 690 pips)
Brüt zarar:
-1 433.02 USD (101 004 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (76.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
561.83 USD (27)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
91.81%
Maks. mevduat yükü:
15.59%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
122
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
225 (49.67%)
Satış işlemleri:
228 (50.33%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
4.97 USD
Ortalama zarar:
-15.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-543.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-543.23 USD (11)
Aylık büyüme:
11.34%
Yıllık tahmin:
137.56%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
222.60 USD
Maksimum:
605.79 USD (68.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.23% (230.73 USD)
Varlığa göre:
14.77% (223.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|GBPUSD
|58
|EURUSD
|39
|NZDCAD
|31
|AUDUSD
|30
|USDCHF
|30
|CADJPY
|29
|EURCHF
|28
|AUDCAD
|27
|EURGBP
|27
|AUDCHF
|27
|CADCHF
|21
|AUDNZD
|16
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|208
|GBPUSD
|-80
|EURUSD
|-68
|NZDCAD
|35
|AUDUSD
|42
|USDCHF
|47
|CADJPY
|29
|EURCHF
|61
|AUDCAD
|-15
|EURGBP
|71
|AUDCHF
|51
|CADCHF
|45
|AUDNZD
|-56
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|GBPUSD
|4K
|EURUSD
|3.1K
|NZDCAD
|4.4K
|AUDUSD
|4.5K
|USDCHF
|2.1K
|CADJPY
|4.1K
|EURCHF
|3K
|AUDCAD
|48
|EURGBP
|2.7K
|AUDCHF
|2.6K
|CADCHF
|2.5K
|AUDNZD
|-7.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.11 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +76.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -543.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 8
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live11
|0.42 × 33
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.60 × 30
|
ICMarketsSC-Live11
|0.91 × 94
|
ICMarketsSC-Live18
|0.93 × 116
|
ICMarkets-Live20
|1.13 × 302
|
ICMarketsSC-Live32
|1.18 × 596
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live24
|1.30 × 1238
|
ICMarketsSC-Live19
|1.33 × 5669
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.36 × 58
|
ICMarkets-Live14
|1.55 × 20
|
ICMarketsSC-Live12
|1.56 × 1909
|
ICMarkets-Live12
|1.96 × 455
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|2.16 × 199
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 388 USD
-69%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
60
99%
453
80%
92%
1.25
0.82
USD
USD
80%
1:500