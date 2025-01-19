Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-2 0.00 × 1 FBS-Real-3 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 3 ForexClub-MT4 Market Real Server 0.00 × 8 ICTrading-Live29 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live14 0.20 × 5 ICMarkets-Live23 0.25 × 8 ICMarkets-Live11 0.42 × 33 ICMarketsSC-Live04 0.50 × 2 ICMarkets-Live18 0.60 × 30 ICMarketsSC-Live11 0.91 × 94 ICMarketsSC-Live18 0.93 × 116 ICMarkets-Live20 1.13 × 302 ICMarketsSC-Live32 1.18 × 596 SquaredFinancial-Live2 1.25 × 150 ICMarketsSC-Live24 1.30 × 1238 ICMarketsSC-Live19 1.33 × 5669 ICMarketsSC-Live27 1.33 × 3 ICMarketsSC-Live08 1.36 × 58 ICMarkets-Live14 1.55 × 20 ICMarketsSC-Live12 1.56 × 1909 ICMarkets-Live12 1.96 × 455 VantageFXInternational-Live 3 2.00 × 2 ICMarketsSC-Live03 2.16 × 199 47 daha fazla...