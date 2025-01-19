SegnaliSezioni
Ka Wai Chiong

SUPER GOLD ICM

Ka Wai Chiong
0 recensioni
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 388 USD al mese
crescita dal 2024 -69%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
453
Profit Trade:
363 (80.13%)
Loss Trade:
90 (19.87%)
Best Trade:
44.11 USD
Worst Trade:
-55.72 USD
Profitto lordo:
1 802.34 USD (147 690 pips)
Perdita lorda:
-1 433.02 USD (101 004 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (76.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
561.83 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
91.81%
Massimo carico di deposito:
15.59%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
225 (49.67%)
Short Trade:
228 (50.33%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
4.97 USD
Perdita media:
-15.92 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-543.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-543.23 USD (11)
Crescita mensile:
11.34%
Previsione annuale:
137.56%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
222.60 USD
Massimale:
605.79 USD (68.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.23% (230.73 USD)
Per equità:
14.77% (223.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 90
GBPUSD 58
EURUSD 39
NZDCAD 31
AUDUSD 30
USDCHF 30
CADJPY 29
EURCHF 28
AUDCAD 27
EURGBP 27
AUDCHF 27
CADCHF 21
AUDNZD 16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 208
GBPUSD -80
EURUSD -68
NZDCAD 35
AUDUSD 42
USDCHF 47
CADJPY 29
EURCHF 61
AUDCAD -15
EURGBP 71
AUDCHF 51
CADCHF 45
AUDNZD -56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 21K
GBPUSD 4K
EURUSD 3.1K
NZDCAD 4.4K
AUDUSD 4.5K
USDCHF 2.1K
CADJPY 4.1K
EURCHF 3K
AUDCAD 48
EURGBP 2.7K
AUDCHF 2.6K
CADCHF 2.5K
AUDNZD -7.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.11 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +76.36 USD
Massima perdita consecutiva: -543.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-2
0.00 × 1
FBS-Real-3
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 8
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.20 × 5
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarkets-Live11
0.42 × 33
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live11
0.91 × 94
ICMarketsSC-Live18
0.93 × 116
ICMarkets-Live20
1.13 × 302
ICMarketsSC-Live32
1.18 × 596
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live24
1.30 × 1238
ICMarketsSC-Live19
1.33 × 5669
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 58
ICMarkets-Live14
1.55 × 20
ICMarketsSC-Live12
1.56 × 1909
ICMarkets-Live12
1.96 × 455
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
2.16 × 199
47 più
2025.12.02 13:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 18:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 14:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.29 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.29 10:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.21 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.19 08:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.19 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 54 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SUPER GOLD ICM
388USD al mese
-69%
0
0
USD
2.2K
USD
60
99%
453
80%
92%
1.25
0.82
USD
80%
1:500
Copia

