SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SUPER GOLD ICM
Ka Wai Chiong

SUPER GOLD ICM

Ka Wai Chiong
0 avis
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 388 USD par mois
croissance depuis 2024 -69%
ICMarketsSC-Live22
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
453
Bénéfice trades:
363 (80.13%)
Perte trades:
90 (19.87%)
Meilleure transaction:
44.11 USD
Pire transaction:
-55.72 USD
Bénéfice brut:
1 802.34 USD (147 690 pips)
Perte brute:
-1 433.02 USD (101 004 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (76.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
561.83 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
91.81%
Charge de dépôt maximale:
15.59%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
122
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
225 (49.67%)
Courts trades:
228 (50.33%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
4.97 USD
Perte moyenne:
-15.92 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-543.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-543.23 USD (11)
Croissance mensuelle:
11.34%
Prévision annuelle:
137.56%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
222.60 USD
Maximal:
605.79 USD (68.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.23% (230.73 USD)
Par fonds propres:
14.77% (223.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 90
GBPUSD 58
EURUSD 39
NZDCAD 31
AUDUSD 30
USDCHF 30
CADJPY 29
EURCHF 28
AUDCAD 27
EURGBP 27
AUDCHF 27
CADCHF 21
AUDNZD 16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 208
GBPUSD -80
EURUSD -68
NZDCAD 35
AUDUSD 42
USDCHF 47
CADJPY 29
EURCHF 61
AUDCAD -15
EURGBP 71
AUDCHF 51
CADCHF 45
AUDNZD -56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 21K
GBPUSD 4K
EURUSD 3.1K
NZDCAD 4.4K
AUDUSD 4.5K
USDCHF 2.1K
CADJPY 4.1K
EURCHF 3K
AUDCAD 48
EURGBP 2.7K
AUDCHF 2.6K
CADCHF 2.5K
AUDNZD -7.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.11 USD
Pire transaction: -56 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +76.36 USD
Perte consécutive maximale: -543.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-2
0.00 × 1
FBS-Real-3
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 8
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.20 × 5
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarkets-Live11
0.42 × 33
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live11
0.91 × 94
ICMarketsSC-Live18
0.93 × 116
ICMarkets-Live20
1.13 × 302
ICMarketsSC-Live32
1.18 × 596
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live24
1.30 × 1238
ICMarketsSC-Live19
1.33 × 5669
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 58
ICMarkets-Live14
1.55 × 20
ICMarketsSC-Live12
1.56 × 1909
ICMarkets-Live12
1.96 × 455
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
2.16 × 199
47 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.02 13:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 18:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 14:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.29 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.29 10:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.21 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.19 08:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.19 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 54 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SUPER GOLD ICM
388 USD par mois
-69%
0
0
USD
2.2K
USD
60
99%
453
80%
92%
1.25
0.82
USD
80%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.