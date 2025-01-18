SinyallerBölümler
Akira汰 Akao

Challenge

Akira汰 Akao
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
TitanFX-06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
73 (55.72%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (44.27%)
En iyi işlem:
7 404.00 JPY
En kötü işlem:
-6 290.00 JPY
Brüt kâr:
71 824.00 JPY (10 946 pips)
Brüt zarar:
-69 094.00 JPY (8 784 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (10 034.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
10 034.00 JPY (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
8.68%
Maks. mevduat yükü:
142.30%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
31 (23.66%)
Satış işlemleri:
100 (76.34%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
20.84 JPY
Ortalama kâr:
983.89 JPY
Ortalama zarar:
-1 191.28 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-10 567.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-10 567.00 JPY (5)
Aylık büyüme:
20.65%
Yıllık tahmin:
250.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 910.00 JPY
Maksimum:
14 489.00 JPY (60.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.15% (7 646.00 JPY)
Varlığa göre:
84.38% (9 903.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 404.00 JPY
En kötü işlem: -6 290 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +10 034.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -10 567.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMTrading-Real 49
1.56 × 170
TitanFX-06
5.09 × 35
This is a prototype. We aim to create a system that can generate profits over a long period of time.


İnceleme yok
2025.09.22 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 05:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 00:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 14:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 19:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 14:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 01:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 22:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 19:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 18:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 01:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 06:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Challenge
Ayda 30 USD
27%
0
0
USD
13K
JPY
36
100%
131
55%
9%
1.03
20.84
JPY
84%
1:500
