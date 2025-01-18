- Büyüme
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
73 (55.72%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (44.27%)
En iyi işlem:
7 404.00 JPY
En kötü işlem:
-6 290.00 JPY
Brüt kâr:
71 824.00 JPY (10 946 pips)
Brüt zarar:
-69 094.00 JPY (8 784 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (10 034.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
10 034.00 JPY (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
8.68%
Maks. mevduat yükü:
142.30%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
31 (23.66%)
Satış işlemleri:
100 (76.34%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
20.84 JPY
Ortalama kâr:
983.89 JPY
Ortalama zarar:
-1 191.28 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-10 567.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-10 567.00 JPY (5)
Aylık büyüme:
20.65%
Yıllık tahmin:
250.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 910.00 JPY
Maksimum:
14 489.00 JPY (60.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.15% (7 646.00 JPY)
Varlığa göre:
84.38% (9 903.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is a prototype. We aim to create a system that can generate profits over a long period of time.
İnceleme yok
