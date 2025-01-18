SegnaliSezioni
Akira汰 Akao

Challenge

Akira汰 Akao
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 27%
TitanFX-06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
73 (55.72%)
Loss Trade:
58 (44.27%)
Best Trade:
7 404.00 JPY
Worst Trade:
-6 290.00 JPY
Profitto lordo:
71 824.00 JPY (10 946 pips)
Perdita lorda:
-69 094.00 JPY (8 784 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (10 034.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
10 034.00 JPY (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
8.68%
Massimo carico di deposito:
142.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
31 (23.66%)
Short Trade:
100 (76.34%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
20.84 JPY
Profitto medio:
983.89 JPY
Perdita media:
-1 191.28 JPY
Massime perdite consecutive:
5 (-10 567.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-10 567.00 JPY (5)
Crescita mensile:
31.17%
Previsione annuale:
378.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 910.00 JPY
Massimale:
14 489.00 JPY (60.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.15% (7 646.00 JPY)
Per equità:
84.38% (9 903.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 404.00 JPY
Worst Trade: -6 290 JPY
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +10 034.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -10 567.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMTrading-Real 49
1.56 × 170
TitanFX-06
5.09 × 35
This is a prototype. We aim to create a system that can generate profits over a long period of time.


Non ci sono recensioni
2025.09.22 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 05:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 00:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 14:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 19:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 14:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 01:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 22:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 19:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 18:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 01:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 06:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Challenge
30USD al mese
27%
0
0
USD
13K
JPY
36
100%
131
55%
9%
1.03
20.84
JPY
84%
1:500
