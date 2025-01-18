- Crescita
Trade:
131
Profit Trade:
73 (55.72%)
Loss Trade:
58 (44.27%)
Best Trade:
7 404.00 JPY
Worst Trade:
-6 290.00 JPY
Profitto lordo:
71 824.00 JPY (10 946 pips)
Perdita lorda:
-69 094.00 JPY (8 784 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (10 034.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
10 034.00 JPY (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
8.68%
Massimo carico di deposito:
142.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
31 (23.66%)
Short Trade:
100 (76.34%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
20.84 JPY
Profitto medio:
983.89 JPY
Perdita media:
-1 191.28 JPY
Massime perdite consecutive:
5 (-10 567.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-10 567.00 JPY (5)
Crescita mensile:
31.17%
Previsione annuale:
378.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 910.00 JPY
Massimale:
14 489.00 JPY (60.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.15% (7 646.00 JPY)
Per equità:
84.38% (9 903.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 404.00 JPY
Worst Trade: -6 290 JPY
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +10 034.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -10 567.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMTrading-Real 49
|1.56 × 170
|
TitanFX-06
|5.09 × 35
This is a prototype. We aim to create a system that can generate profits over a long period of time.
Non ci sono recensioni
