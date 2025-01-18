- Croissance
Trades:
131
Bénéfice trades:
73 (55.72%)
Perte trades:
58 (44.27%)
Meilleure transaction:
7 404.00 JPY
Pire transaction:
-6 290.00 JPY
Bénéfice brut:
71 824.00 JPY (10 946 pips)
Perte brute:
-69 094.00 JPY (8 784 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (10 034.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
10 034.00 JPY (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
8.68%
Charge de dépôt maximale:
142.30%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.19
Longs trades:
31 (23.66%)
Courts trades:
100 (76.34%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
20.84 JPY
Bénéfice moyen:
983.89 JPY
Perte moyenne:
-1 191.28 JPY
Pertes consécutives maximales:
5 (-10 567.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-10 567.00 JPY (5)
Croissance mensuelle:
20.65%
Prévision annuelle:
250.58%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 910.00 JPY
Maximal:
14 489.00 JPY (60.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.15% (7 646.00 JPY)
Par fonds propres:
84.38% (9 903.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XMTrading-Real 49
|1.56 × 170
|
TitanFX-06
|5.09 × 35
This is a prototype. We aim to create a system that can generate profits over a long period of time.
