Akira汰 Akao

Challenge

Akira汰 Akao
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
TitanFX-06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
131
Bénéfice trades:
73 (55.72%)
Perte trades:
58 (44.27%)
Meilleure transaction:
7 404.00 JPY
Pire transaction:
-6 290.00 JPY
Bénéfice brut:
71 824.00 JPY (10 946 pips)
Perte brute:
-69 094.00 JPY (8 784 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (10 034.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
10 034.00 JPY (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
8.68%
Charge de dépôt maximale:
142.30%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.19
Longs trades:
31 (23.66%)
Courts trades:
100 (76.34%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
20.84 JPY
Bénéfice moyen:
983.89 JPY
Perte moyenne:
-1 191.28 JPY
Pertes consécutives maximales:
5 (-10 567.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-10 567.00 JPY (5)
Croissance mensuelle:
20.65%
Prévision annuelle:
250.58%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 910.00 JPY
Maximal:
14 489.00 JPY (60.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.15% (7 646.00 JPY)
Par fonds propres:
84.38% (9 903.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 404.00 JPY
Pire transaction: -6 290 JPY
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +10 034.00 JPY
Perte consécutive maximale: -10 567.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMTrading-Real 49
1.56 × 170
TitanFX-06
5.09 × 35
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

This is a prototype. We aim to create a system that can generate profits over a long period of time.


Aucun avis
2025.09.22 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 05:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 00:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 14:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 19:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 14:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 01:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 22:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 19:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 18:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 01:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 06:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
