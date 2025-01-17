SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TK172
Xiaoxu Chu

TK172

Xiaoxu Chu
0 inceleme
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -56%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 241
Kârla kapanan işlemler:
385 (31.02%)
Zararla kapanan işlemler:
856 (68.98%)
En iyi işlem:
513.24 USD
En kötü işlem:
-175.77 USD
Brüt kâr:
32 276.59 USD (376 157 pips)
Brüt zarar:
-34 345.02 USD (313 348 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 323.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 323.55 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
41.04%
Maks. mevduat yükü:
10.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
837 (67.45%)
Satış işlemleri:
404 (32.55%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-1.67 USD
Ortalama kâr:
83.84 USD
Ortalama zarar:
-40.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-782.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-859.00 USD (14)
Aylık büyüme:
-6.88%
Yıllık tahmin:
-83.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 305.82 USD
Maksimum:
2 541.55 USD (64.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.60% (2 541.55 USD)
Varlığa göre:
5.87% (160.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 907
USDJPY.r 82
GBPUSD.r 74
EURUSD.r 69
USDCAD.r 57
AUDUSD.r 20
USDSGD.r 17
NZDUSD.r 9
USDCHF.r 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r -586
USDJPY.r 173
GBPUSD.r -669
EURUSD.r -36
USDCAD.r -646
AUDUSD.r -256
USDSGD.r 11
NZDUSD.r -3
USDCHF.r -56
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 59K
USDJPY.r 4.6K
GBPUSD.r 951
EURUSD.r 2.1K
USDCAD.r -1.2K
AUDUSD.r -1.4K
USDSGD.r -282
NZDUSD.r -8
USDCHF.r -497
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +513.24 USD
En kötü işlem: -176 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1 323.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -782.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 16:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.06 08:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 14:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TK172
Ayda 30 USD
-56%
0
0
USD
1.6K
USD
46
0%
1 241
31%
41%
0.93
-1.67
USD
65%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.