Xiaoxu Chu

TK172

Xiaoxu Chu
0 recensioni
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -56%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 241
Profit Trade:
385 (31.02%)
Loss Trade:
856 (68.98%)
Best Trade:
513.24 USD
Worst Trade:
-175.77 USD
Profitto lordo:
32 276.59 USD (376 157 pips)
Perdita lorda:
-34 345.02 USD (313 348 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 323.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 323.55 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
41.04%
Massimo carico di deposito:
10.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
837 (67.45%)
Short Trade:
404 (32.55%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-1.67 USD
Profitto medio:
83.84 USD
Perdita media:
-40.12 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-782.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-859.00 USD (14)
Crescita mensile:
-6.88%
Previsione annuale:
-83.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 305.82 USD
Massimale:
2 541.55 USD (64.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.60% (2 541.55 USD)
Per equità:
5.87% (160.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 907
USDJPY.r 82
GBPUSD.r 74
EURUSD.r 69
USDCAD.r 57
AUDUSD.r 20
USDSGD.r 17
NZDUSD.r 9
USDCHF.r 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r -586
USDJPY.r 173
GBPUSD.r -669
EURUSD.r -36
USDCAD.r -646
AUDUSD.r -256
USDSGD.r 11
NZDUSD.r -3
USDCHF.r -56
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 59K
USDJPY.r 4.6K
GBPUSD.r 951
EURUSD.r 2.1K
USDCAD.r -1.2K
AUDUSD.r -1.4K
USDSGD.r -282
NZDUSD.r -8
USDCHF.r -497
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +513.24 USD
Worst Trade: -176 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 323.55 USD
Massima perdita consecutiva: -782.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 16:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.06 08:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 14:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
