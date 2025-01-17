SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TK172
Xiaoxu Chu

TK172

Xiaoxu Chu
0 avis
46 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -56%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 241
Bénéfice trades:
385 (31.02%)
Perte trades:
856 (68.98%)
Meilleure transaction:
513.24 USD
Pire transaction:
-175.77 USD
Bénéfice brut:
32 276.59 USD (376 157 pips)
Perte brute:
-34 345.02 USD (313 348 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (1 323.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 323.55 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
41.04%
Charge de dépôt maximale:
10.12%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.81
Longs trades:
837 (67.45%)
Courts trades:
404 (32.55%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-1.67 USD
Bénéfice moyen:
83.84 USD
Perte moyenne:
-40.12 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-782.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-859.00 USD (14)
Croissance mensuelle:
-11.43%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 305.82 USD
Maximal:
2 541.55 USD (64.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
64.60% (2 541.55 USD)
Par fonds propres:
5.87% (160.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 907
USDJPY.r 82
GBPUSD.r 74
EURUSD.r 69
USDCAD.r 57
AUDUSD.r 20
USDSGD.r 17
NZDUSD.r 9
USDCHF.r 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r -586
USDJPY.r 173
GBPUSD.r -669
EURUSD.r -36
USDCAD.r -646
AUDUSD.r -256
USDSGD.r 11
NZDUSD.r -3
USDCHF.r -56
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 59K
USDJPY.r 4.6K
GBPUSD.r 951
EURUSD.r 2.1K
USDCAD.r -1.2K
AUDUSD.r -1.4K
USDSGD.r -282
NZDUSD.r -8
USDCHF.r -497
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +513.24 USD
Pire transaction: -176 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +1 323.55 USD
Perte consécutive maximale: -782.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 16:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.06 08:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 14:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
