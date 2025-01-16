SinyallerBölümler
Gabriel Paul Ange Perrin

NEO VANTAGE

Gabriel Paul Ange Perrin
0 inceleme
Güvenilirlik
148 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 55%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 900
Kârla kapanan işlemler:
993 (52.26%)
Zararla kapanan işlemler:
907 (47.74%)
En iyi işlem:
14 129.81 EUR
En kötü işlem:
-12 875.85 EUR
Brüt kâr:
347 505.34 EUR (3 260 669 pips)
Brüt zarar:
-280 059.02 EUR (2 926 594 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
88 (2 290.35 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
26 336.76 EUR (11)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
19.38%
Maks. mevduat yükü:
3.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.38
Alış işlemleri:
1 230 (64.74%)
Satış işlemleri:
670 (35.26%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
35.50 EUR
Ortalama kâr:
349.96 EUR
Ortalama zarar:
-308.78 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-401.52 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-48 118.94 EUR (5)
Aylık büyüme:
5.49%
Yıllık tahmin:
66.61%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 230.11 EUR
Maksimum:
49 041.74 EUR (50.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.84% (49 041.74 EUR)
Varlığa göre:
1.75% (942.18 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 670
AUDCAD+ 252
USDCAD+ 238
NZDCAD+ 222
AUDNZD+ 198
BTCUSD 96
USDJPY+ 69
EURJPY+ 59
ETHUSD 16
GBPUSD+ 15
EURUSD+ 12
GBPJPY+ 8
AUDUSD+ 7
EURAUD+ 7
AUDJPY+ 6
SOLUSD 3
GBPNZD+ 3
AUDCHF+ 3
USDCHF+ 3
NZDUSD+ 2
CADJPY+ 2
CHFJPY+ 2
NAS100 1
EURNZD+ 1
EURCHF+ 1
CADCHF+ 1
GBPCAD+ 1
GBPCHF+ 1
NZDCHF+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 12K
AUDCAD+ 47K
USDCAD+ -11K
NZDCAD+ 20K
AUDNZD+ 13K
BTCUSD 2.1K
USDJPY+ -1.6K
EURJPY+ -336
ETHUSD -3.2K
GBPUSD+ -1.3K
EURUSD+ -365
GBPJPY+ -515
AUDUSD+ 882
EURAUD+ -351
AUDJPY+ 76
SOLUSD 193
GBPNZD+ 402
AUDCHF+ -211
USDCHF+ -281
NZDUSD+ 53
CADJPY+ 106
CHFJPY+ 25
NAS100 689
EURNZD+ -206
EURCHF+ 534
CADCHF+ -111
GBPCAD+ -109
GBPCHF+ -98
NZDCHF+ -52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 67K
AUDCAD+ 7.6K
USDCAD+ -406
NZDCAD+ 1.3K
AUDNZD+ -2.1K
BTCUSD 170K
USDJPY+ -2K
EURJPY+ 1.2K
ETHUSD 55K
GBPUSD+ -987
EURUSD+ -863
GBPJPY+ 1.2K
AUDUSD+ 492
EURAUD+ 100
AUDJPY+ 286
SOLUSD 1.1K
GBPNZD+ 3.3K
AUDCHF+ -25
USDCHF+ -207
NZDUSD+ 361
CADJPY+ 375
CHFJPY+ 195
NAS100 39K
EURNZD+ -845
EURCHF+ 307
CADCHF+ -31
GBPCAD+ -282
GBPCHF+ -530
NZDCHF+ -151
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14 129.81 EUR
En kötü işlem: -12 876 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 290.35 EUR
Maksimum ardışık zarar: -401.52 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.12 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.14 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 11:10
No swaps are charged
