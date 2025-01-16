SignauxSections
Gabriel Paul Ange Perrin

NEO VANTAGE

Gabriel Paul Ange Perrin
0 avis
Fiabilité
147 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 55%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 899
Bénéfice trades:
992 (52.23%)
Perte trades:
907 (47.76%)
Meilleure transaction:
14 129.81 EUR
Pire transaction:
-12 875.85 EUR
Bénéfice brut:
347 405.84 EUR (3 260 083 pips)
Perte brute:
-280 059.02 EUR (2 926 594 pips)
Gains consécutifs maximales:
88 (2 290.35 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
26 336.76 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
19.38%
Charge de dépôt maximale:
3.34%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.37
Longs trades:
1 229 (64.72%)
Courts trades:
670 (35.28%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
35.46 EUR
Bénéfice moyen:
350.21 EUR
Perte moyenne:
-308.78 EUR
Pertes consécutives maximales:
42 (-401.52 EUR)
Perte consécutive maximale:
-48 118.94 EUR (5)
Croissance mensuelle:
5.14%
Prévision annuelle:
62.34%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 230.11 EUR
Maximal:
49 041.74 EUR (50.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.84% (49 041.74 EUR)
Par fonds propres:
1.75% (942.18 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 669
AUDCAD+ 252
USDCAD+ 238
NZDCAD+ 222
AUDNZD+ 198
BTCUSD 96
USDJPY+ 69
EURJPY+ 59
ETHUSD 16
GBPUSD+ 15
EURUSD+ 12
GBPJPY+ 8
AUDUSD+ 7
EURAUD+ 7
AUDJPY+ 6
SOLUSD 3
GBPNZD+ 3
AUDCHF+ 3
USDCHF+ 3
NZDUSD+ 2
CADJPY+ 2
CHFJPY+ 2
NAS100 1
EURNZD+ 1
EURCHF+ 1
CADCHF+ 1
GBPCAD+ 1
GBPCHF+ 1
NZDCHF+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 12K
AUDCAD+ 47K
USDCAD+ -11K
NZDCAD+ 20K
AUDNZD+ 13K
BTCUSD 2.1K
USDJPY+ -1.6K
EURJPY+ -336
ETHUSD -3.2K
GBPUSD+ -1.3K
EURUSD+ -365
GBPJPY+ -515
AUDUSD+ 882
EURAUD+ -351
AUDJPY+ 76
SOLUSD 193
GBPNZD+ 402
AUDCHF+ -211
USDCHF+ -281
NZDUSD+ 53
CADJPY+ 106
CHFJPY+ 25
NAS100 689
EURNZD+ -206
EURCHF+ 534
CADCHF+ -111
GBPCAD+ -109
GBPCHF+ -98
NZDCHF+ -52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 66K
AUDCAD+ 7.6K
USDCAD+ -406
NZDCAD+ 1.3K
AUDNZD+ -2.1K
BTCUSD 170K
USDJPY+ -2K
EURJPY+ 1.2K
ETHUSD 55K
GBPUSD+ -987
EURUSD+ -863
GBPJPY+ 1.2K
AUDUSD+ 492
EURAUD+ 100
AUDJPY+ 286
SOLUSD 1.1K
GBPNZD+ 3.3K
AUDCHF+ -25
USDCHF+ -207
NZDUSD+ 361
CADJPY+ 375
CHFJPY+ 195
NAS100 39K
EURNZD+ -845
EURCHF+ 307
CADCHF+ -31
GBPCAD+ -282
GBPCHF+ -530
NZDCHF+ -151
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14 129.81 EUR
Pire transaction: -12 876 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +2 290.35 EUR
Perte consécutive maximale: -401.52 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
