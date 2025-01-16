SegnaliSezioni
Gabriel Paul Ange Perrin

NEO VANTAGE

Gabriel Paul Ange Perrin
0 recensioni
Affidabilità
148 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 55%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 900
Profit Trade:
993 (52.26%)
Loss Trade:
907 (47.74%)
Best Trade:
14 129.81 EUR
Worst Trade:
-12 875.85 EUR
Profitto lordo:
347 505.34 EUR (3 260 669 pips)
Perdita lorda:
-280 059.02 EUR (2 926 594 pips)
Vincite massime consecutive:
88 (2 290.35 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
26 336.76 EUR (11)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
19.38%
Massimo carico di deposito:
3.34%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.38
Long Trade:
1 230 (64.74%)
Short Trade:
670 (35.26%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
35.50 EUR
Profitto medio:
349.96 EUR
Perdita media:
-308.78 EUR
Massime perdite consecutive:
42 (-401.52 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-48 118.94 EUR (5)
Crescita mensile:
5.49%
Previsione annuale:
66.61%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 230.11 EUR
Massimale:
49 041.74 EUR (50.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.84% (49 041.74 EUR)
Per equità:
1.75% (942.18 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 670
AUDCAD+ 252
USDCAD+ 238
NZDCAD+ 222
AUDNZD+ 198
BTCUSD 96
USDJPY+ 69
EURJPY+ 59
ETHUSD 16
GBPUSD+ 15
EURUSD+ 12
GBPJPY+ 8
AUDUSD+ 7
EURAUD+ 7
AUDJPY+ 6
SOLUSD 3
GBPNZD+ 3
AUDCHF+ 3
USDCHF+ 3
NZDUSD+ 2
CADJPY+ 2
CHFJPY+ 2
NAS100 1
EURNZD+ 1
EURCHF+ 1
CADCHF+ 1
GBPCAD+ 1
GBPCHF+ 1
NZDCHF+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 12K
AUDCAD+ 47K
USDCAD+ -11K
NZDCAD+ 20K
AUDNZD+ 13K
BTCUSD 2.1K
USDJPY+ -1.6K
EURJPY+ -336
ETHUSD -3.2K
GBPUSD+ -1.3K
EURUSD+ -365
GBPJPY+ -515
AUDUSD+ 882
EURAUD+ -351
AUDJPY+ 76
SOLUSD 193
GBPNZD+ 402
AUDCHF+ -211
USDCHF+ -281
NZDUSD+ 53
CADJPY+ 106
CHFJPY+ 25
NAS100 689
EURNZD+ -206
EURCHF+ 534
CADCHF+ -111
GBPCAD+ -109
GBPCHF+ -98
NZDCHF+ -52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 67K
AUDCAD+ 7.6K
USDCAD+ -406
NZDCAD+ 1.3K
AUDNZD+ -2.1K
BTCUSD 170K
USDJPY+ -2K
EURJPY+ 1.2K
ETHUSD 55K
GBPUSD+ -987
EURUSD+ -863
GBPJPY+ 1.2K
AUDUSD+ 492
EURAUD+ 100
AUDJPY+ 286
SOLUSD 1.1K
GBPNZD+ 3.3K
AUDCHF+ -25
USDCHF+ -207
NZDUSD+ 361
CADJPY+ 375
CHFJPY+ 195
NAS100 39K
EURNZD+ -845
EURCHF+ 307
CADCHF+ -31
GBPCAD+ -282
GBPCHF+ -530
NZDCHF+ -151
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14 129.81 EUR
Worst Trade: -12 876 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 290.35 EUR
Massima perdita consecutiva: -401.52 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.12 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.14 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 11:10
No swaps are charged
