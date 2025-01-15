SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AM12
Ya Qiang Gao

AM12

Ya Qiang Gao
0 inceleme
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -49%
RockfortMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25 143
Kârla kapanan işlemler:
15 699 (62.43%)
Zararla kapanan işlemler:
9 444 (37.56%)
En iyi işlem:
4 237.50 USD
En kötü işlem:
-2 301.66 USD
Brüt kâr:
194 254.95 USD (4 955 866 pips)
Brüt zarar:
-179 854.10 USD (5 056 178 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (2 370.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 689.50 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
71.19%
Maks. mevduat yükü:
138.17%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
384
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
12 369 (49.19%)
Satış işlemleri:
12 774 (50.81%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
12.37 USD
Ortalama zarar:
-19.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-4 763.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 687.98 USD (8)
Aylık büyüme:
9.60%
Yıllık tahmin:
119.11%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.05 USD
Maksimum:
16 125.20 USD (57.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.21% (16 025.36 USD)
Varlığa göre:
74.24% (46 572.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 25132
BTCUSD 10
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 14K
BTCUSD -7
AUDUSD -14
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -45K
BTCUSD -55K
AUDUSD -14
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 237.50 USD
En kötü işlem: -2 302 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +2 370.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 763.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RockfortMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 06:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 07:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 07:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 05:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 02:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 202 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 01:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.06 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 23:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 22:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
