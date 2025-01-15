SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AM12
Ya Qiang Gao

AM12

Ya Qiang Gao
0 recensioni
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 -49%
RockfortMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25 143
Profit Trade:
15 699 (62.43%)
Loss Trade:
9 444 (37.56%)
Best Trade:
4 237.50 USD
Worst Trade:
-2 301.66 USD
Profitto lordo:
194 254.95 USD (4 955 866 pips)
Perdita lorda:
-179 854.10 USD (5 056 178 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (2 370.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 689.50 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
71.19%
Massimo carico di deposito:
138.17%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
384
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
12 369 (49.19%)
Short Trade:
12 774 (50.81%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
12.37 USD
Perdita media:
-19.04 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-4 763.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 687.98 USD (8)
Crescita mensile:
9.76%
Previsione annuale:
119.11%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.05 USD
Massimale:
16 125.20 USD (57.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.21% (16 025.36 USD)
Per equità:
74.24% (46 572.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 25132
BTCUSD 10
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 14K
BTCUSD -7
AUDUSD -14
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -45K
BTCUSD -55K
AUDUSD -14
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 237.50 USD
Worst Trade: -2 302 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +2 370.06 USD
Massima perdita consecutiva: -4 763.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RockfortMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 06:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 07:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 07:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 05:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 02:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 202 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 01:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.06 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 23:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 22:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AM12
50USD al mese
-49%
0
0
USD
64K
USD
50
69%
25 143
62%
71%
1.08
0.57
USD
89%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.