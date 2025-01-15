SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AM12
Ya Qiang Gao

AM12

Ya Qiang Gao
0 avis
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 -49%
RockfortMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
25 060
Bénéfice trades:
15 636 (62.39%)
Perte trades:
9 424 (37.61%)
Meilleure transaction:
4 237.50 USD
Pire transaction:
-2 301.66 USD
Bénéfice brut:
194 018.91 USD (4 940 746 pips)
Perte brute:
-179 790.06 USD (5 050 356 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (2 370.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 689.50 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
70.18%
Charge de dépôt maximale:
138.17%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
336
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
12 286 (49.03%)
Courts trades:
12 774 (50.97%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.57 USD
Bénéfice moyen:
12.41 USD
Perte moyenne:
-19.08 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-4 763.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 687.98 USD (8)
Croissance mensuelle:
9.65%
Prévision annuelle:
116.55%
Algo trading:
69%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.05 USD
Maximal:
16 125.20 USD (57.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
89.21% (16 025.36 USD)
Par fonds propres:
74.24% (46 572.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 25049
BTCUSD 10
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 14K
BTCUSD -7
AUDUSD -14
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -54K
BTCUSD -55K
AUDUSD -14
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 237.50 USD
Pire transaction: -2 302 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +2 370.06 USD
Perte consécutive maximale: -4 763.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RockfortMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 06:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 07:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 07:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 05:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 02:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 202 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 01:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.06 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 23:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 22:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AM12
50 USD par mois
-49%
0
0
USD
63K
USD
50
69%
25 060
62%
70%
1.07
0.57
USD
89%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.