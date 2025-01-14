SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ERIK TENTLER
Erik Tentler

ERIK TENTLER

Erik Tentler
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 91%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
81 (55.10%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (44.90%)
En iyi işlem:
39 480.00 USD
En kötü işlem:
-13 590.00 USD
Brüt kâr:
227 368.17 USD (18 412 pips)
Brüt zarar:
-172 923.42 USD (30 849 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (6 797.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43 270.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
1.46%
Maks. mevduat yükü:
70.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
59 dakika
Düzelme faktörü:
0.83
Alış işlemleri:
112 (76.19%)
Satış işlemleri:
35 (23.81%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
370.37 USD
Ortalama kâr:
2 807.01 USD
Ortalama zarar:
-2 620.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-65 527.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65 527.90 USD (20)
Aylık büyüme:
7.86%
Yıllık tahmin:
95.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37 704.06 USD
Maksimum:
65 527.90 USD (74.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.61% (65 527.90 USD)
Varlığa göre:
20.22% (7 140.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 133
EURUSD 4
NAS100ft+ 3
ETHXAU 2
EURGBP 1
NEOUSD 1
SHBUSD 1
NXPCUSD 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 58K
EURUSD 1.3K
NAS100ft+ -995
ETHXAU -2
EURGBP -2.6K
NEOUSD -124
SHBUSD -2
NXPCUSD -1
ETHUSD -1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 356
EURUSD 181
NAS100ft+ -9.7K
ETHXAU -113
EURGBP -214
NEOUSD -124
SHBUSD -156
NXPCUSD -1.3K
ETHUSD -1.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39 480.00 USD
En kötü işlem: -13 590 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +6 797.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -65 527.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
İnceleme yok
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 04:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 07:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.02 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 08:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
