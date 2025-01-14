SegnaliSezioni
Erik Tentler

ERIK TENTLER

Erik Tentler
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 91%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
81 (55.10%)
Loss Trade:
66 (44.90%)
Best Trade:
39 480.00 USD
Worst Trade:
-13 590.00 USD
Profitto lordo:
227 368.17 USD (18 412 pips)
Perdita lorda:
-172 923.42 USD (30 849 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (6 797.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43 270.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
1.46%
Massimo carico di deposito:
70.90%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
0.83
Long Trade:
112 (76.19%)
Short Trade:
35 (23.81%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
370.37 USD
Profitto medio:
2 807.01 USD
Perdita media:
-2 620.05 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-65 527.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65 527.90 USD (20)
Crescita mensile:
16.73%
Previsione annuale:
202.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37 704.06 USD
Massimale:
65 527.90 USD (74.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.61% (65 527.90 USD)
Per equità:
20.22% (7 140.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 133
EURUSD 4
NAS100ft+ 3
ETHXAU 2
EURGBP 1
NEOUSD 1
SHBUSD 1
NXPCUSD 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 58K
EURUSD 1.3K
NAS100ft+ -995
ETHXAU -2
EURGBP -2.6K
NEOUSD -124
SHBUSD -2
NXPCUSD -1
ETHUSD -1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 356
EURUSD 181
NAS100ft+ -9.7K
ETHXAU -113
EURGBP -214
NEOUSD -124
SHBUSD -156
NXPCUSD -1.3K
ETHUSD -1.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 04:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 07:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.02 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 08:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ERIK TENTLER
50USD al mese
91%
0
0
USD
114K
USD
41
0%
147
55%
1%
1.31
370.37
USD
75%
1:500
