- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
81 (55.10%)
Loss Trade:
66 (44.90%)
Best Trade:
39 480.00 USD
Worst Trade:
-13 590.00 USD
Profitto lordo:
227 368.17 USD (18 412 pips)
Perdita lorda:
-172 923.42 USD (30 849 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (6 797.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43 270.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
1.46%
Massimo carico di deposito:
70.90%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
0.83
Long Trade:
112 (76.19%)
Short Trade:
35 (23.81%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
370.37 USD
Profitto medio:
2 807.01 USD
Perdita media:
-2 620.05 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-65 527.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65 527.90 USD (20)
Crescita mensile:
16.73%
Previsione annuale:
202.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37 704.06 USD
Massimale:
65 527.90 USD (74.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.61% (65 527.90 USD)
Per equità:
20.22% (7 140.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|133
|EURUSD
|4
|NAS100ft+
|3
|ETHXAU
|2
|EURGBP
|1
|NEOUSD
|1
|SHBUSD
|1
|NXPCUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|58K
|EURUSD
|1.3K
|NAS100ft+
|-995
|ETHXAU
|-2
|EURGBP
|-2.6K
|NEOUSD
|-124
|SHBUSD
|-2
|NXPCUSD
|-1
|ETHUSD
|-1.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|356
|EURUSD
|181
|NAS100ft+
|-9.7K
|ETHXAU
|-113
|EURGBP
|-214
|NEOUSD
|-124
|SHBUSD
|-156
|NXPCUSD
|-1.3K
|ETHUSD
|-1.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39 480.00 USD
Worst Trade: -13 590 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +6 797.37 USD
Massima perdita consecutiva: -65 527.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
91%
0
0
USD
USD
114K
USD
USD
41
0%
147
55%
1%
1.31
370.37
USD
USD
75%
1:500