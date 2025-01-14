SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ERIK TENTLER
Erik Tentler

ERIK TENTLER

Erik Tentler
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 83%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
146
Bénéfice trades:
80 (54.79%)
Perte trades:
66 (45.21%)
Meilleure transaction:
39 480.00 USD
Pire transaction:
-13 590.00 USD
Bénéfice brut:
222 848.17 USD (18 186 pips)
Perte brute:
-172 923.42 USD (30 849 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (6 797.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39 480.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
1.46%
Charge de dépôt maximale:
70.90%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
59 minutes
Facteur de récupération:
0.76
Longs trades:
111 (76.03%)
Courts trades:
35 (23.97%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
341.95 USD
Bénéfice moyen:
2 785.60 USD
Perte moyenne:
-2 620.05 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-65 527.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-65 527.90 USD (20)
Croissance mensuelle:
12.12%
Prévision annuelle:
149.24%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37 704.06 USD
Maximal:
65 527.90 USD (74.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.61% (65 527.90 USD)
Par fonds propres:
20.22% (7 140.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 132
EURUSD 4
NAS100ft+ 3
ETHXAU 2
EURGBP 1
NEOUSD 1
SHBUSD 1
NXPCUSD 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 54K
EURUSD 1.3K
NAS100ft+ -995
ETHXAU -2
EURGBP -2.6K
NEOUSD -124
SHBUSD -2
NXPCUSD -1
ETHUSD -1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 130
EURUSD 181
NAS100ft+ -9.7K
ETHXAU -113
EURGBP -214
NEOUSD -124
SHBUSD -156
NXPCUSD -1.3K
ETHUSD -1.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39 480.00 USD
Pire transaction: -13 590 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +6 797.37 USD
Perte consécutive maximale: -65 527.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 04:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 07:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.02 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 08:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ERIK TENTLER
50 USD par mois
83%
0
0
USD
110K
USD
41
0%
146
54%
1%
1.28
341.95
USD
75%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.