SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CTZ LowRisk
Mario Alberto Velasco Martinez

CTZ LowRisk

Mario Alberto Velasco Martinez
0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 21%
FBS-Real-7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
606
Kârla kapanan işlemler:
497 (82.01%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (17.99%)
En iyi işlem:
339.60 USD
En kötü işlem:
-419.10 USD
Brüt kâr:
4 015.44 USD (89 895 pips)
Brüt zarar:
-2 404.39 USD (45 713 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (114.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
764.88 USD (26)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
97.27%
Maks. mevduat yükü:
2.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.83
Alış işlemleri:
268 (44.22%)
Satış işlemleri:
338 (55.78%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
2.66 USD
Ortalama kâr:
8.08 USD
Ortalama zarar:
-22.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-315.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-419.10 USD (1)
Aylık büyüme:
2.06%
Yıllık tahmin:
27.07%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
880.00 USD (9.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.08% (880.00 USD)
Varlığa göre:
4.52% (421.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 50
EURNZD 41
NZDCHF 40
GBPUSD 38
EURUSD 36
NZDCAD 35
CHFJPY 30
GBPNZD 25
USDCAD 25
AUDJPY 23
CADJPY 23
USDJPY 21
EURAUD 21
GBPJPY 20
EURGBP 20
GBPCAD 19
EURJPY 19
USDCHF 19
AUDUSD 19
EURCAD 15
GBPAUD 14
NZDUSD 13
CADCHF 10
AUDNZD 10
NZDJPY 9
AUDCHF 4
AUDCAD 4
GBPCHF 2
EURCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 577
EURNZD -309
NZDCHF -151
GBPUSD 196
EURUSD 99
NZDCAD 50
CHFJPY 61
GBPNZD 66
USDCAD 112
AUDJPY 39
CADJPY 72
USDJPY 76
EURAUD 36
GBPJPY 34
EURGBP 60
GBPCAD 73
EURJPY 26
USDCHF 27
AUDUSD 92
EURCAD 25
GBPAUD 20
NZDUSD 52
CADCHF 19
AUDNZD 70
NZDJPY 32
AUDCHF 7
AUDCAD -11
GBPCHF 158
EURCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
EURNZD -10K
NZDCHF -267
GBPUSD 5.1K
EURUSD 3.8K
NZDCAD 3.9K
CHFJPY 2.9K
GBPNZD 3.2K
USDCAD 5.5K
AUDJPY 2.9K
CADJPY 2.9K
USDJPY 3.9K
EURAUD 2.2K
GBPJPY 2.2K
EURGBP 123
GBPCAD 1.3K
EURJPY 1.5K
USDCHF 1.3K
AUDUSD 2.9K
EURCAD 1K
GBPAUD 1.7K
NZDUSD 904
CADCHF 1K
AUDNZD 1.6K
NZDJPY 1.6K
AUDCHF 258
AUDCAD -90
GBPCHF 822
EURCHF 249
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +339.60 USD
En kötü işlem: -419 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +114.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -315.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooFintech-Live 5
0.00 × 39
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 6
TitanFX-03
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 13
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
Exness-Real25
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
VantageInternational-Live 8
0.00 × 6
233 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

This is a low-risk swing trading strategy designed for long-term growth, focused on identifying potential reversal points through support and resistance analysis. Additionally, a currency strength system is applied to optimize market entries, increasing efficiency. The approach emphasizes strict money management to minimize drawdowns and maintain stable performance over time.


I trade the 28 major Forex pairs with a conservative risk approach, aiming for steady results. This strategy is ideal for those seeking a disciplined, low-risk trading system with long-term goals.


While past performance cannot guarantee future outcomes, this strategy is built with a strong foundation in risk management, providing a methodical approach to navigating market volatility.


Timeframes used for trend analysis: H1, H4, D1.

Reduced trading activity during major news events.

Comprehensive risk management of capital.


İnceleme yok
2025.07.23 20:41
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.4% of days out of 273 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 09:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 20:46
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.63% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 20:48
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.42% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CTZ LowRisk
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
9.1K
USD
49
79%
606
82%
97%
1.67
2.66
USD
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.