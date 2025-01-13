SegnaliSezioni
Mario Alberto Velasco Martinez

CTZ LowRisk

Mario Alberto Velasco Martinez
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 21%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
606
Profit Trade:
497 (82.01%)
Loss Trade:
109 (17.99%)
Best Trade:
339.60 USD
Worst Trade:
-419.10 USD
Profitto lordo:
4 015.44 USD (89 895 pips)
Perdita lorda:
-2 404.39 USD (45 713 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (114.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
764.88 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
97.27%
Massimo carico di deposito:
2.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
268 (44.22%)
Short Trade:
338 (55.78%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
2.66 USD
Profitto medio:
8.08 USD
Perdita media:
-22.06 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-315.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-419.10 USD (1)
Crescita mensile:
2.07%
Previsione annuale:
27.07%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
880.00 USD (9.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.08% (880.00 USD)
Per equità:
4.52% (421.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 50
EURNZD 41
NZDCHF 40
GBPUSD 38
EURUSD 36
NZDCAD 35
CHFJPY 30
GBPNZD 25
USDCAD 25
AUDJPY 23
CADJPY 23
USDJPY 21
EURAUD 21
GBPJPY 20
EURGBP 20
GBPCAD 19
EURJPY 19
USDCHF 19
AUDUSD 19
EURCAD 15
GBPAUD 14
NZDUSD 13
CADCHF 10
AUDNZD 10
NZDJPY 9
AUDCHF 4
AUDCAD 4
GBPCHF 2
EURCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived 577
EURNZD -309
NZDCHF -151
GBPUSD 196
EURUSD 99
NZDCAD 50
CHFJPY 61
GBPNZD 66
USDCAD 112
AUDJPY 39
CADJPY 72
USDJPY 76
EURAUD 36
GBPJPY 34
EURGBP 60
GBPCAD 73
EURJPY 26
USDCHF 27
AUDUSD 92
EURCAD 25
GBPAUD 20
NZDUSD 52
CADCHF 19
AUDNZD 70
NZDJPY 32
AUDCHF 7
AUDCAD -11
GBPCHF 158
EURCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
EURNZD -10K
NZDCHF -267
GBPUSD 5.1K
EURUSD 3.8K
NZDCAD 3.9K
CHFJPY 2.9K
GBPNZD 3.2K
USDCAD 5.5K
AUDJPY 2.9K
CADJPY 2.9K
USDJPY 3.9K
EURAUD 2.2K
GBPJPY 2.2K
EURGBP 123
GBPCAD 1.3K
EURJPY 1.5K
USDCHF 1.3K
AUDUSD 2.9K
EURCAD 1K
GBPAUD 1.7K
NZDUSD 904
CADCHF 1K
AUDNZD 1.6K
NZDJPY 1.6K
AUDCHF 258
AUDCAD -90
GBPCHF 822
EURCHF 249
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +339.60 USD
Worst Trade: -419 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +114.48 USD
Massima perdita consecutiva: -315.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooFintech-Live 5
0.00 × 39
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 6
TitanFX-03
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 13
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
Exness-Real25
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
VantageInternational-Live 8
0.00 × 6
This is a low-risk swing trading strategy designed for long-term growth, focused on identifying potential reversal points through support and resistance analysis. Additionally, a currency strength system is applied to optimize market entries, increasing efficiency. The approach emphasizes strict money management to minimize drawdowns and maintain stable performance over time.


I trade the 28 major Forex pairs with a conservative risk approach, aiming for steady results. This strategy is ideal for those seeking a disciplined, low-risk trading system with long-term goals.


While past performance cannot guarantee future outcomes, this strategy is built with a strong foundation in risk management, providing a methodical approach to navigating market volatility.


Timeframes used for trend analysis: H1, H4, D1.

Reduced trading activity during major news events.

Comprehensive risk management of capital.


Non ci sono recensioni
2025.07.23 20:41
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.4% of days out of 273 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 09:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 20:46
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.63% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 20:48
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.42% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
