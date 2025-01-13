- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|50
|EURNZD
|41
|NZDCHF
|40
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|36
|NZDCAD
|35
|CHFJPY
|30
|GBPNZD
|25
|USDCAD
|25
|AUDJPY
|23
|CADJPY
|23
|USDJPY
|21
|EURAUD
|21
|GBPJPY
|20
|EURGBP
|20
|GBPCAD
|19
|EURJPY
|19
|USDCHF
|19
|AUDUSD
|19
|EURCAD
|15
|GBPAUD
|14
|NZDUSD
|13
|CADCHF
|10
|AUDNZD
|10
|NZDJPY
|9
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|4
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|577
|EURNZD
|-309
|NZDCHF
|-151
|GBPUSD
|196
|EURUSD
|99
|NZDCAD
|50
|CHFJPY
|61
|GBPNZD
|66
|USDCAD
|112
|AUDJPY
|39
|CADJPY
|72
|USDJPY
|76
|EURAUD
|36
|GBPJPY
|34
|EURGBP
|60
|GBPCAD
|73
|EURJPY
|26
|USDCHF
|27
|AUDUSD
|92
|EURCAD
|25
|GBPAUD
|20
|NZDUSD
|52
|CADCHF
|19
|AUDNZD
|70
|NZDJPY
|32
|AUDCHF
|7
|AUDCAD
|-11
|GBPCHF
|158
|EURCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|EURNZD
|-10K
|NZDCHF
|-267
|GBPUSD
|5.1K
|EURUSD
|3.8K
|NZDCAD
|3.9K
|CHFJPY
|2.9K
|GBPNZD
|3.2K
|USDCAD
|5.5K
|AUDJPY
|2.9K
|CADJPY
|2.9K
|USDJPY
|3.9K
|EURAUD
|2.2K
|GBPJPY
|2.2K
|EURGBP
|123
|GBPCAD
|1.3K
|EURJPY
|1.5K
|USDCHF
|1.3K
|AUDUSD
|2.9K
|EURCAD
|1K
|GBPAUD
|1.7K
|NZDUSD
|904
|CADCHF
|1K
|AUDNZD
|1.6K
|NZDJPY
|1.6K
|AUDCHF
|258
|AUDCAD
|-90
|GBPCHF
|822
|EURCHF
|249
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 39
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 13
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
|
Exness-Real25
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 6
This is a low-risk swing trading strategy designed for long-term growth, focused on identifying potential reversal points through support and resistance analysis. Additionally, a currency strength system is applied to optimize market entries, increasing efficiency. The approach emphasizes strict money management to minimize drawdowns and maintain stable performance over time.
I trade the 28 major Forex pairs with a conservative risk approach, aiming for steady results. This strategy is ideal for those seeking a disciplined, low-risk trading system with long-term goals.
While past performance cannot guarantee future outcomes, this strategy is built with a strong foundation in risk management, providing a methodical approach to navigating market volatility.
• Timeframes used for trend analysis: H1, H4, D1.
• Reduced trading activity during major news events.
• Comprehensive risk management of capital.
USD
