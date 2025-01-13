SignauxSections
Mario Alberto Velasco Martinez

CTZ LowRisk

Mario Alberto Velasco Martinez
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 21%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
606
Bénéfice trades:
497 (82.01%)
Perte trades:
109 (17.99%)
Meilleure transaction:
339.60 USD
Pire transaction:
-419.10 USD
Bénéfice brut:
4 015.44 USD (89 895 pips)
Perte brute:
-2 404.39 USD (45 713 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (114.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
764.88 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
97.27%
Charge de dépôt maximale:
2.56%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
1.83
Longs trades:
268 (44.22%)
Courts trades:
338 (55.78%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
2.66 USD
Bénéfice moyen:
8.08 USD
Perte moyenne:
-22.06 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-315.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-419.10 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.21%
Prévision annuelle:
27.07%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
880.00 USD (9.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.08% (880.00 USD)
Par fonds propres:
4.52% (421.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 50
EURNZD 41
NZDCHF 40
GBPUSD 38
EURUSD 36
NZDCAD 35
CHFJPY 30
GBPNZD 25
USDCAD 25
AUDJPY 23
CADJPY 23
USDJPY 21
EURAUD 21
GBPJPY 20
EURGBP 20
GBPCAD 19
EURJPY 19
USDCHF 19
AUDUSD 19
EURCAD 15
GBPAUD 14
NZDUSD 13
CADCHF 10
AUDNZD 10
NZDJPY 9
AUDCHF 4
AUDCAD 4
GBPCHF 2
EURCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived 577
EURNZD -309
NZDCHF -151
GBPUSD 196
EURUSD 99
NZDCAD 50
CHFJPY 61
GBPNZD 66
USDCAD 112
AUDJPY 39
CADJPY 72
USDJPY 76
EURAUD 36
GBPJPY 34
EURGBP 60
GBPCAD 73
EURJPY 26
USDCHF 27
AUDUSD 92
EURCAD 25
GBPAUD 20
NZDUSD 52
CADCHF 19
AUDNZD 70
NZDJPY 32
AUDCHF 7
AUDCAD -11
GBPCHF 158
EURCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
EURNZD -10K
NZDCHF -267
GBPUSD 5.1K
EURUSD 3.8K
NZDCAD 3.9K
CHFJPY 2.9K
GBPNZD 3.2K
USDCAD 5.5K
AUDJPY 2.9K
CADJPY 2.9K
USDJPY 3.9K
EURAUD 2.2K
GBPJPY 2.2K
EURGBP 123
GBPCAD 1.3K
EURJPY 1.5K
USDCHF 1.3K
AUDUSD 2.9K
EURCAD 1K
GBPAUD 1.7K
NZDUSD 904
CADCHF 1K
AUDNZD 1.6K
NZDJPY 1.6K
AUDCHF 258
AUDCAD -90
GBPCHF 822
EURCHF 249
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +339.60 USD
Pire transaction: -419 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +114.48 USD
Perte consécutive maximale: -315.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooFintech-Live 5
0.00 × 39
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 6
TitanFX-03
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 13
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
Exness-Real25
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
VantageInternational-Live 8
0.00 × 6
233 plus...
This is a low-risk swing trading strategy designed for long-term growth, focused on identifying potential reversal points through support and resistance analysis. Additionally, a currency strength system is applied to optimize market entries, increasing efficiency. The approach emphasizes strict money management to minimize drawdowns and maintain stable performance over time.


I trade the 28 major Forex pairs with a conservative risk approach, aiming for steady results. This strategy is ideal for those seeking a disciplined, low-risk trading system with long-term goals.


While past performance cannot guarantee future outcomes, this strategy is built with a strong foundation in risk management, providing a methodical approach to navigating market volatility.


Timeframes used for trend analysis: H1, H4, D1.

Reduced trading activity during major news events.

Comprehensive risk management of capital.


Aucun avis
2025.07.23 20:41
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.4% of days out of 273 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 09:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 20:46
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.63% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 20:48
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.42% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
