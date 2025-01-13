- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|archived
|50
|EURNZD
|41
|NZDCHF
|40
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|36
|NZDCAD
|35
|CHFJPY
|30
|GBPNZD
|25
|USDCAD
|25
|AUDJPY
|23
|CADJPY
|23
|USDJPY
|21
|EURAUD
|21
|GBPJPY
|20
|EURGBP
|20
|GBPCAD
|19
|EURJPY
|19
|USDCHF
|19
|AUDUSD
|19
|EURCAD
|15
|GBPAUD
|14
|NZDUSD
|13
|CADCHF
|10
|AUDNZD
|10
|NZDJPY
|9
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|4
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|archived
|577
|EURNZD
|-309
|NZDCHF
|-151
|GBPUSD
|196
|EURUSD
|99
|NZDCAD
|50
|CHFJPY
|61
|GBPNZD
|66
|USDCAD
|112
|AUDJPY
|39
|CADJPY
|72
|USDJPY
|76
|EURAUD
|36
|GBPJPY
|34
|EURGBP
|60
|GBPCAD
|73
|EURJPY
|26
|USDCHF
|27
|AUDUSD
|92
|EURCAD
|25
|GBPAUD
|20
|NZDUSD
|52
|CADCHF
|19
|AUDNZD
|70
|NZDJPY
|32
|AUDCHF
|7
|AUDCAD
|-11
|GBPCHF
|158
|EURCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|archived
|0
|EURNZD
|-10K
|NZDCHF
|-267
|GBPUSD
|5.1K
|EURUSD
|3.8K
|NZDCAD
|3.9K
|CHFJPY
|2.9K
|GBPNZD
|3.2K
|USDCAD
|5.5K
|AUDJPY
|2.9K
|CADJPY
|2.9K
|USDJPY
|3.9K
|EURAUD
|2.2K
|GBPJPY
|2.2K
|EURGBP
|123
|GBPCAD
|1.3K
|EURJPY
|1.5K
|USDCHF
|1.3K
|AUDUSD
|2.9K
|EURCAD
|1K
|GBPAUD
|1.7K
|NZDUSD
|904
|CADCHF
|1K
|AUDNZD
|1.6K
|NZDJPY
|1.6K
|AUDCHF
|258
|AUDCAD
|-90
|GBPCHF
|822
|EURCHF
|249
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 39
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 13
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
|
Exness-Real25
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 6
This is a low-risk swing trading strategy designed for long-term growth, focused on identifying potential reversal points through support and resistance analysis. Additionally, a currency strength system is applied to optimize market entries, increasing efficiency. The approach emphasizes strict money management to minimize drawdowns and maintain stable performance over time.
I trade the 28 major Forex pairs with a conservative risk approach, aiming for steady results. This strategy is ideal for those seeking a disciplined, low-risk trading system with long-term goals.
While past performance cannot guarantee future outcomes, this strategy is built with a strong foundation in risk management, providing a methodical approach to navigating market volatility.
• Timeframes used for trend analysis: H1, H4, D1.
• Reduced trading activity during major news events.
• Comprehensive risk management of capital.
USD
USD
USD