Sinyaller / MetaTrader 4 / GEx3 m30set
Adul Tanthuvanit

GEx3 m30set

Adul Tanthuvanit
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 28%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
179
Kârla kapanan işlemler:
149 (83.24%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (16.76%)
En iyi işlem:
29.40 USD
En kötü işlem:
-70.47 USD
Brüt kâr:
774.08 USD (26 942 pips)
Brüt zarar:
-689.58 USD (22 389 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (103.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
103.87 USD (18)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.81%
Maks. mevduat yükü:
15.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
102 (56.98%)
Satış işlemleri:
77 (43.02%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
5.20 USD
Ortalama zarar:
-22.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-155.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-155.73 USD (3)
Aylık büyüme:
4.98%
Yıllık tahmin:
60.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.81 USD
Maksimum:
206.94 USD (42.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.66% (206.94 USD)
Varlığa göre:
13.50% (52.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 84
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.40 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +103.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -155.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
38 daha fazla...
Gold Excel v3 - 1 Chart set


https://www.facebook.com/eaforexsystem


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GEx3 m30set
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
384
USD
37
100%
179
83%
1%
1.12
0.47
USD
43%
1:500
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.