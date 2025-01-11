- Büyüme
İşlemler:
179
Kârla kapanan işlemler:
149 (83.24%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (16.76%)
En iyi işlem:
29.40 USD
En kötü işlem:
-70.47 USD
Brüt kâr:
774.08 USD (26 942 pips)
Brüt zarar:
-689.58 USD (22 389 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (103.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
103.87 USD (18)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.81%
Maks. mevduat yükü:
15.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
102 (56.98%)
Satış işlemleri:
77 (43.02%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
5.20 USD
Ortalama zarar:
-22.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-155.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-155.73 USD (3)
Aylık büyüme:
4.98%
Yıllık tahmin:
60.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.81 USD
Maksimum:
206.94 USD (42.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.66% (206.94 USD)
Varlığa göre:
13.50% (52.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|84
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.40 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +103.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -155.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|1.86 × 7
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|2.26 × 996
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
Exness-Real28
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
RoboForex-ECN-3
|3.03 × 269
|
FusionMarkets-Live 2
|3.25 × 233
|
ICMarketsSC-Live04
|3.62 × 182
