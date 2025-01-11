SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GEx3 m30set
Adul Tanthuvanit

GEx3 m30set

Adul Tanthuvanit
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
ICMarketsSC-Live33
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
178
Bénéfice trades:
148 (83.14%)
Perte trades:
30 (16.85%)
Meilleure transaction:
29.40 USD
Pire transaction:
-70.47 USD
Bénéfice brut:
770.00 USD (26 800 pips)
Perte brute:
-689.58 USD (22 389 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (103.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
103.87 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.81%
Charge de dépôt maximale:
15.93%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
10 minutes
Facteur de récupération:
0.39
Longs trades:
101 (56.74%)
Courts trades:
77 (43.26%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.45 USD
Bénéfice moyen:
5.20 USD
Perte moyenne:
-22.99 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-155.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-155.73 USD (3)
Croissance mensuelle:
5.70%
Prévision annuelle:
69.21%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.81 USD
Maximal:
206.94 USD (42.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.66% (206.94 USD)
Par fonds propres:
13.50% (52.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 80
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.40 USD
Pire transaction: -70 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +103.87 USD
Perte consécutive maximale: -155.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
38 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Gold Excel v3 - 1 Chart set


https://www.facebook.com/eaforexsystem


Aucun avis
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 14:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 14:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.85% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 14:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.11% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 17:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.18 14:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.10 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 15:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 15:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.26 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 15:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 14:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.17 15:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 15:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.11 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GEx3 m30set
30 USD par mois
27%
0
0
USD
380
USD
37
100%
178
83%
1%
1.11
0.45
USD
43%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.