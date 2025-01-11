- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
179
Profit Trade:
149 (83.24%)
Loss Trade:
30 (16.76%)
Best Trade:
29.40 USD
Worst Trade:
-70.47 USD
Profitto lordo:
774.08 USD (26 942 pips)
Perdita lorda:
-689.58 USD (22 389 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (103.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.87 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.81%
Massimo carico di deposito:
15.93%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
0.41
Long Trade:
102 (56.98%)
Short Trade:
77 (43.02%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
5.20 USD
Perdita media:
-22.99 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-155.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-155.73 USD (3)
Crescita mensile:
5.86%
Previsione annuale:
71.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.81 USD
Massimale:
206.94 USD (42.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.66% (206.94 USD)
Per equità:
13.50% (52.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|84
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.40 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +103.87 USD
Massima perdita consecutiva: -155.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|1.86 × 7
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|2.26 × 996
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
Exness-Real28
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
RoboForex-ECN-3
|3.03 × 269
|
FusionMarkets-Live 2
|3.25 × 233
|
ICMarketsSC-Live04
|3.62 × 182
Gold Excel v3 - 1 Chart set
