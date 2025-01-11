SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GEx3 m30set
Adul Tanthuvanit

GEx3 m30set

Adul Tanthuvanit
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
179
Profit Trade:
149 (83.24%)
Loss Trade:
30 (16.76%)
Best Trade:
29.40 USD
Worst Trade:
-70.47 USD
Profitto lordo:
774.08 USD (26 942 pips)
Perdita lorda:
-689.58 USD (22 389 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (103.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.87 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.81%
Massimo carico di deposito:
15.93%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
0.41
Long Trade:
102 (56.98%)
Short Trade:
77 (43.02%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
5.20 USD
Perdita media:
-22.99 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-155.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-155.73 USD (3)
Crescita mensile:
5.86%
Previsione annuale:
71.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.81 USD
Massimale:
206.94 USD (42.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.66% (206.94 USD)
Per equità:
13.50% (52.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 84
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.40 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +103.87 USD
Massima perdita consecutiva: -155.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
38 più
Gold Excel v3 - 1 Chart set


https://www.facebook.com/eaforexsystem


Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GEx3 m30set
30USD al mese
28%
0
0
USD
384
USD
37
100%
179
83%
1%
1.12
0.47
USD
43%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.