İşlemler:
3 214
Kârla kapanan işlemler:
1 099 (34.19%)
Zararla kapanan işlemler:
2 115 (65.81%)
En iyi işlem:
417.69 CAD
En kötü işlem:
-223.03 CAD
Brüt kâr:
16 804.32 CAD (20 689 378 pips)
Brüt zarar:
-16 426.00 CAD (15 297 297 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (258.09 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
1 622.55 CAD (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
80.86%
Maks. mevduat yükü:
98.59%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
1 838 (57.19%)
Satış işlemleri:
1 376 (42.81%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.12 CAD
Ortalama kâr:
15.29 CAD
Ortalama zarar:
-7.77 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
92 (-1 389.88 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 389.88 CAD (92)
Aylık büyüme:
22.51%
Yıllık tahmin:
273.08%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 543.73 CAD
Maksimum:
2 774.77 CAD (94.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.79% (1 813.74 CAD)
Varlığa göre:
27.00% (677.64 CAD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|881
|GBPUSD
|393
|US500
|334
|BTCUSD
|311
|USDCAD
|246
|US30
|208
|XTIUSD
|187
|EURJPY
|125
|EURUSD
|101
|USDCHF
|84
|AUDJPY
|55
|US2000
|49
|XAUUSD
|42
|AUDUSD
|41
|SOLUSD
|28
|NZDUSD
|25
|CA60
|20
|USDX
|13
|XNGUSD
|10
|USDJPY
|9
|AUDCAD
|6
|ETHUSD
|6
|CADJPY
|4
|AUDNZD
|4
|GBPCAD
|3
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|3
|BNBUSD
|3
|EURGBP
|2
|GBPAUD
|2
|XAGUSD
|2
|XRPUSD
|2
|ADAUSD
|2
|UKOIL
|1
|DXM2
|1
|GBPNZD
|1
|CHFJPY
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|JPN225
|1
|ALGOUSD
|1
|LTCUSD
|1
|DOGEUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|301
|GBPUSD
|110
|US500
|-266
|BTCUSD
|-141
|USDCAD
|-22
|US30
|1.2K
|XTIUSD
|-921
|EURJPY
|-82
|EURUSD
|-113
|USDCHF
|-42
|AUDJPY
|-26
|US2000
|-2
|XAUUSD
|221
|AUDUSD
|92
|SOLUSD
|-173
|NZDUSD
|23
|CA60
|-11
|USDX
|-4
|XNGUSD
|-4
|USDJPY
|5
|AUDCAD
|-3
|ETHUSD
|1
|CADJPY
|7
|AUDNZD
|-5
|GBPCAD
|9
|NZDCAD
|4
|GBPJPY
|-22
|BNBUSD
|157
|EURGBP
|1
|GBPAUD
|0
|XAGUSD
|-2
|XRPUSD
|2
|ADAUSD
|0
|UKOIL
|0
|DXM2
|18
|GBPNZD
|-7
|CHFJPY
|4
|EURCAD
|-4
|EURAUD
|0
|JPN225
|-1
|ALGOUSD
|0
|LTCUSD
|-2
|DOGEUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|633K
|GBPUSD
|10K
|US500
|103K
|BTCUSD
|3.5M
|USDCAD
|-409
|US30
|1.3M
|XTIUSD
|-70K
|EURJPY
|-2.3K
|EURUSD
|-7.6K
|USDCHF
|-3.3K
|AUDJPY
|-2.9K
|US2000
|-320
|XAUUSD
|76K
|AUDUSD
|1.8K
|SOLUSD
|-5.5K
|NZDUSD
|2.5K
|CA60
|-3.2K
|USDX
|27
|XNGUSD
|6.1K
|USDJPY
|1.3K
|AUDCAD
|-346
|ETHUSD
|-1.5K
|CADJPY
|915
|AUDNZD
|-34
|GBPCAD
|744
|NZDCAD
|523
|GBPJPY
|571
|BNBUSD
|11K
|EURGBP
|134
|GBPAUD
|60
|XAGUSD
|-40
|XRPUSD
|114
|ADAUSD
|0
|UKOIL
|103
|DXM2
|182
|GBPNZD
|-375
|CHFJPY
|474
|EURCAD
|-458
|EURAUD
|95
|JPN225
|-9.9K
|ALGOUSD
|0
|LTCUSD
|-245
|DOGEUSD
|0
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GlobalPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MBTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 5
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US06-Live
|0.11 × 18
|
ICMarkets-Live03
|0.22 × 46
|
Pepperstone-Edge09
|0.32 × 91
|
ICMarkets-Live04
|0.36 × 642
|
TickmillUK-Live03
|0.50 × 10
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.60 × 245
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.69 × 385
|
Afterprime-Live AP
|0.73 × 11
|
ILQAu-A1 Live
|0.83 × 2058
|
GMT-Server
|0.91 × 1371
|
Tickmill-Live
|0.97 × 78
|
TitanFX-03
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live02
|1.14 × 100
|
Pepperstone-Edge03
|1.17 × 30
|
EuromarketFX-Live
|1.29 × 77
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 12
I’ve been trading since 1998, mastering Forex, Bitcoin, and select indices (via CFDs). I don’t guess—I wait for momentum aligned with the daily trend, then strike hard using high margin. Losses happen, but I keep them small so my winners can truly shine. I may lose more trades than I win, yet my gains outpace the losses. My system, called Real TOTally, alerts me the moment a setup appears. Then I jump on my laptop, place a tight stop-loss, and often move it to break even within about an hour. When the timing’s right, I scale in to fully exploit high-potential moves. This is not blind automation—it’s hands-on trading, backed by decades of experience.
Ready to go bold? Real TOTally is all about capturing momentum, reining in drawdowns, and letting profits surge. Don’t sit on the sidelines—join now and see how a seasoned, forceful style can transform your trading. I’m here to deliver the decisive edge you’ve been looking for. Let’s make big moves happen.
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
3K
CAD
CAD
174
63%
3 214
34%
81%
1.02
0.12
CAD
CAD
95%
1:100