Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GlobalPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MBTrading-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 9 ICMarkets-Live20 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 FXCM-USDReal03 0.00 × 1 TurnkeyFX-Live 0.00 × 5 InstaForex-Singapore.com 0.00 × 2 AxiTrader-US06-Live 0.11 × 18 ICMarkets-Live03 0.22 × 46 Pepperstone-Edge09 0.32 × 91 ICMarkets-Live04 0.36 × 642 TickmillUK-Live03 0.50 × 10 FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd 0.60 × 245 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.69 × 385 Afterprime-Live AP 0.73 × 11 ILQAu-A1 Live 0.83 × 2058 GMT-Server 0.91 × 1371 Tickmill-Live 0.97 × 78 TitanFX-03 1.00 × 1 Pepperstone-Edge06 1.00 × 4 ICMarkets-Live02 1.14 × 100 Pepperstone-Edge03 1.17 × 30 EuromarketFX-Live 1.29 × 77 Pepperstone-Edge07 1.42 × 12 53 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya