Brian Derich

TOTally

Brian Derich
0 inceleme
174 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -10%
GlobalPrime-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 214
Kârla kapanan işlemler:
1 099 (34.19%)
Zararla kapanan işlemler:
2 115 (65.81%)
En iyi işlem:
417.69 CAD
En kötü işlem:
-223.03 CAD
Brüt kâr:
16 804.32 CAD (20 689 378 pips)
Brüt zarar:
-16 426.00 CAD (15 297 297 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (258.09 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
1 622.55 CAD (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
80.86%
Maks. mevduat yükü:
98.59%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
1 838 (57.19%)
Satış işlemleri:
1 376 (42.81%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.12 CAD
Ortalama kâr:
15.29 CAD
Ortalama zarar:
-7.77 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
92 (-1 389.88 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 389.88 CAD (92)
Aylık büyüme:
22.51%
Yıllık tahmin:
273.08%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 543.73 CAD
Maksimum:
2 774.77 CAD (94.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.79% (1 813.74 CAD)
Varlığa göre:
27.00% (677.64 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 881
GBPUSD 393
US500 334
BTCUSD 311
USDCAD 246
US30 208
XTIUSD 187
EURJPY 125
EURUSD 101
USDCHF 84
AUDJPY 55
US2000 49
XAUUSD 42
AUDUSD 41
SOLUSD 28
NZDUSD 25
CA60 20
USDX 13
XNGUSD 10
USDJPY 9
AUDCAD 6
ETHUSD 6
CADJPY 4
AUDNZD 4
GBPCAD 3
NZDCAD 3
GBPJPY 3
BNBUSD 3
EURGBP 2
GBPAUD 2
XAGUSD 2
XRPUSD 2
ADAUSD 2
UKOIL 1
DXM2 1
GBPNZD 1
CHFJPY 1
EURCAD 1
EURAUD 1
JPN225 1
ALGOUSD 1
LTCUSD 1
DOGEUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 301
GBPUSD 110
US500 -266
BTCUSD -141
USDCAD -22
US30 1.2K
XTIUSD -921
EURJPY -82
EURUSD -113
USDCHF -42
AUDJPY -26
US2000 -2
XAUUSD 221
AUDUSD 92
SOLUSD -173
NZDUSD 23
CA60 -11
USDX -4
XNGUSD -4
USDJPY 5
AUDCAD -3
ETHUSD 1
CADJPY 7
AUDNZD -5
GBPCAD 9
NZDCAD 4
GBPJPY -22
BNBUSD 157
EURGBP 1
GBPAUD 0
XAGUSD -2
XRPUSD 2
ADAUSD 0
UKOIL 0
DXM2 18
GBPNZD -7
CHFJPY 4
EURCAD -4
EURAUD 0
JPN225 -1
ALGOUSD 0
LTCUSD -2
DOGEUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 633K
GBPUSD 10K
US500 103K
BTCUSD 3.5M
USDCAD -409
US30 1.3M
XTIUSD -70K
EURJPY -2.3K
EURUSD -7.6K
USDCHF -3.3K
AUDJPY -2.9K
US2000 -320
XAUUSD 76K
AUDUSD 1.8K
SOLUSD -5.5K
NZDUSD 2.5K
CA60 -3.2K
USDX 27
XNGUSD 6.1K
USDJPY 1.3K
AUDCAD -346
ETHUSD -1.5K
CADJPY 915
AUDNZD -34
GBPCAD 744
NZDCAD 523
GBPJPY 571
BNBUSD 11K
EURGBP 134
GBPAUD 60
XAGUSD -40
XRPUSD 114
ADAUSD 0
UKOIL 103
DXM2 182
GBPNZD -375
CHFJPY 474
EURCAD -458
EURAUD 95
JPN225 -9.9K
ALGOUSD 0
LTCUSD -245
DOGEUSD 0
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +417.69 CAD
En kötü işlem: -223 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 92
Maksimum ardışık kâr: +258.09 CAD
Maksimum ardışık zarar: -1 389.88 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GlobalPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MBTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 5
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 2
AxiTrader-US06-Live
0.11 × 18
ICMarkets-Live03
0.22 × 46
Pepperstone-Edge09
0.32 × 91
ICMarkets-Live04
0.36 × 642
TickmillUK-Live03
0.50 × 10
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
0.60 × 245
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.69 × 385
Afterprime-Live AP
0.73 × 11
ILQAu-A1 Live
0.83 × 2058
GMT-Server
0.91 × 1371
Tickmill-Live
0.97 × 78
TitanFX-03
1.00 × 1
Pepperstone-Edge06
1.00 × 4
ICMarkets-Live02
1.14 × 100
Pepperstone-Edge03
1.17 × 30
EuromarketFX-Live
1.29 × 77
Pepperstone-Edge07
1.42 × 12
53 daha fazla...
I’ve been trading since 1998, mastering Forex, Bitcoin, and select indices (via CFDs). I don’t guess—I wait for momentum aligned with the daily trend, then strike hard using high margin. Losses happen, but I keep them small so my winners can truly shine. I may lose more trades than I win, yet my gains outpace the losses. My system, called Real TOTally, alerts me the moment a setup appears. Then I jump on my laptop, place a tight stop-loss, and often move it to break even within about an hour. When the timing’s right, I scale in to fully exploit high-potential moves. This is not blind automation—it’s hands-on trading, backed by decades of experience.

Ready to go bold? Real TOTally is all about capturing momentum, reining in drawdowns, and letting profits surge. Don’t sit on the sidelines—join now and see how a seasoned, forceful style can transform your trading. I’m here to deliver the decisive edge you’ve been looking for. Let’s make big moves happen.
İnceleme yok
2025.09.10 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 23:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 23:02
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.10 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 18:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 04:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 15:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 23:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1082 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 14:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1044 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
