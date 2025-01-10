Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTrend-Trade5 0.00 × 6 ValutradesSeychelles-Real 0.00 × 2 Darwinex-Live-2 0.00 × 2 LandFX-Live2 0.00 × 29 TPTradesHoldingLtd-Real 0.00 × 15 JustForex-Demo 0.00 × 44 PUPrime-Live 7 0.00 × 3 AUSMarkets-Live 0.00 × 19 BlueberryMarkets2-Real2 0.00 × 58 STARTRADERINTL-Live4 0.00 × 2 GoMarkets-Real 10 0.00 × 19 DooFintech-Live 5 0.00 × 17 EGlobal-Cent7 0.00 × 2 CDGGlobal-Live 0.00 × 11 VantagePrimeLimited-Live 1 0.00 × 21 FxBrew-Live 0.00 × 1 IronFXBM-Real10 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 107 BlueberryMarkets-Live2 0.00 × 6 FPMarketsLLC-Live2 0.00 × 2 USGVU-LiveAsia 0.00 × 1 FPMarketsSC-Live4 0.00 × 33 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 235 RVForex-Demo 0.00 × 7 Prosperity-Live 0.00 × 1 935 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya