İşlemler:
564
Kârla kapanan işlemler:
399 (70.74%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (29.26%)
En iyi işlem:
101.87 USD
En kötü işlem:
-31.22 USD
Brüt kâr:
1 245.68 USD (59 435 pips)
Brüt zarar:
-764.27 USD (58 312 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (16.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.50 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
56.84%
Maks. mevduat yükü:
2.59%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.36
Alış işlemleri:
258 (45.74%)
Satış işlemleri:
306 (54.26%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
3.12 USD
Ortalama zarar:
-4.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-110.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-110.33 USD (5)
Aylık büyüme:
2.16%
Yıllık tahmin:
28.04%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.35 USD
Maksimum:
110.33 USD (17.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.61% (110.33 USD)
Varlığa göre:
4.15% (34.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|308
|AUDCAD
|149
|AUDNZD
|63
|EURGBP
|17
|EURUSD
|14
|USDCAD
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|255
|AUDCAD
|126
|AUDNZD
|41
|EURGBP
|18
|EURUSD
|28
|USDCAD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|-764
|AUDCAD
|3.7K
|AUDNZD
|-7.9K
|EURGBP
|1.4K
|EURUSD
|2.8K
|USDCAD
|1.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +101.87 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +16.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 6
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 2
|
LandFX-Live2
|0.00 × 29
|
TPTradesHoldingLtd-Real
|0.00 × 15
|
JustForex-Demo
|0.00 × 44
|
PUPrime-Live 7
|0.00 × 3
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 19
|
BlueberryMarkets2-Real2
|0.00 × 58
|
STARTRADERINTL-Live4
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 19
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 17
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 2
|
CDGGlobal-Live
|0.00 × 11
|
VantagePrimeLimited-Live 1
|0.00 × 21
|
FxBrew-Live
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 107
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 2
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 33
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 235
|
RVForex-Demo
|0.00 × 7
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
Minimum 300$ every 0.01 lot.
Trading style : averaging, steady growth.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
96%
0
0
USD
USD
981
USD
USD
87
99%
564
70%
57%
1.62
0.85
USD
USD
18%
1:500