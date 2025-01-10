SinyallerBölümler
Purnomo Hadi Saputro

Barbarkill

Purnomo Hadi Saputro
0 inceleme
Güvenilirlik
87 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 96%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
564
Kârla kapanan işlemler:
399 (70.74%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (29.26%)
En iyi işlem:
101.87 USD
En kötü işlem:
-31.22 USD
Brüt kâr:
1 245.68 USD (59 435 pips)
Brüt zarar:
-764.27 USD (58 312 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (16.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.50 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
56.84%
Maks. mevduat yükü:
2.59%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.36
Alış işlemleri:
258 (45.74%)
Satış işlemleri:
306 (54.26%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
3.12 USD
Ortalama zarar:
-4.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-110.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-110.33 USD (5)
Aylık büyüme:
2.16%
Yıllık tahmin:
28.04%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.35 USD
Maksimum:
110.33 USD (17.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.61% (110.33 USD)
Varlığa göre:
4.15% (34.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 308
AUDCAD 149
AUDNZD 63
EURGBP 17
EURUSD 14
USDCAD 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 255
AUDCAD 126
AUDNZD 41
EURGBP 18
EURUSD 28
USDCAD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD -764
AUDCAD 3.7K
AUDNZD -7.9K
EURGBP 1.4K
EURUSD 2.8K
USDCAD 1.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101.87 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +16.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 6
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 2
Darwinex-Live-2
0.00 × 2
LandFX-Live2
0.00 × 29
TPTradesHoldingLtd-Real
0.00 × 15
JustForex-Demo
0.00 × 44
PUPrime-Live 7
0.00 × 3
AUSMarkets-Live
0.00 × 19
BlueberryMarkets2-Real2
0.00 × 58
STARTRADERINTL-Live4
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 19
DooFintech-Live 5
0.00 × 17
EGlobal-Cent7
0.00 × 2
CDGGlobal-Live
0.00 × 11
VantagePrimeLimited-Live 1
0.00 × 21
FxBrew-Live
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 107
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 2
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 33
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 235
RVForex-Demo
0.00 × 7
Prosperity-Live
0.00 × 1
935 daha fazla...
Minimum 300$ every 0.01 lot. 

Trading style : averaging, steady growth. 



İnceleme yok
2025.09.12 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 10:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 11:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.27 04:30
2025.02.27 04:30
2025.02.26 09:00
No swaps are charged on the signal account
