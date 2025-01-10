- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
564
Profit Trade:
399 (70.74%)
Loss Trade:
165 (29.26%)
Best Trade:
101.87 USD
Worst Trade:
-31.22 USD
Profitto lordo:
1 245.68 USD (59 435 pips)
Perdita lorda:
-764.27 USD (58 312 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (16.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.50 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
56.84%
Massimo carico di deposito:
2.59%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.36
Long Trade:
258 (45.74%)
Short Trade:
306 (54.26%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
3.12 USD
Perdita media:
-4.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-110.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.33 USD (5)
Crescita mensile:
2.31%
Previsione annuale:
28.04%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.35 USD
Massimale:
110.33 USD (17.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.61% (110.33 USD)
Per equità:
4.15% (34.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|308
|AUDCAD
|149
|AUDNZD
|63
|EURGBP
|17
|EURUSD
|14
|USDCAD
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|255
|AUDCAD
|126
|AUDNZD
|41
|EURGBP
|18
|EURUSD
|28
|USDCAD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|-764
|AUDCAD
|3.7K
|AUDNZD
|-7.9K
|EURGBP
|1.4K
|EURUSD
|2.8K
|USDCAD
|1.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.87 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +16.53 USD
Massima perdita consecutiva: -110.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 6
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 2
|
LandFX-Live2
|0.00 × 29
|
TPTradesHoldingLtd-Real
|0.00 × 15
|
JustForex-Demo
|0.00 × 44
|
PUPrime-Live 7
|0.00 × 3
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 19
|
BlueberryMarkets2-Real2
|0.00 × 58
|
STARTRADERINTL-Live4
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 19
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 17
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 2
|
CDGGlobal-Live
|0.00 × 11
|
VantagePrimeLimited-Live 1
|0.00 × 21
|
FxBrew-Live
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 107
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 2
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 33
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 235
|
RVForex-Demo
|0.00 × 7
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
935 più
Minimum 300$ every 0.01 lot.
Trading style : averaging, steady growth.
