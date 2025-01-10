SegnaliSezioni
Purnomo Hadi Saputro

Barbarkill

Purnomo Hadi Saputro
0 recensioni
Affidabilità
87 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 96%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
564
Profit Trade:
399 (70.74%)
Loss Trade:
165 (29.26%)
Best Trade:
101.87 USD
Worst Trade:
-31.22 USD
Profitto lordo:
1 245.68 USD (59 435 pips)
Perdita lorda:
-764.27 USD (58 312 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (16.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.50 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
56.84%
Massimo carico di deposito:
2.59%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.36
Long Trade:
258 (45.74%)
Short Trade:
306 (54.26%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
3.12 USD
Perdita media:
-4.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-110.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.33 USD (5)
Crescita mensile:
2.31%
Previsione annuale:
28.04%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.35 USD
Massimale:
110.33 USD (17.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.61% (110.33 USD)
Per equità:
4.15% (34.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 308
AUDCAD 149
AUDNZD 63
EURGBP 17
EURUSD 14
USDCAD 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 255
AUDCAD 126
AUDNZD 41
EURGBP 18
EURUSD 28
USDCAD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD -764
AUDCAD 3.7K
AUDNZD -7.9K
EURGBP 1.4K
EURUSD 2.8K
USDCAD 1.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.87 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +16.53 USD
Massima perdita consecutiva: -110.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 6
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 2
Darwinex-Live-2
0.00 × 2
LandFX-Live2
0.00 × 29
TPTradesHoldingLtd-Real
0.00 × 15
JustForex-Demo
0.00 × 44
PUPrime-Live 7
0.00 × 3
AUSMarkets-Live
0.00 × 19
BlueberryMarkets2-Real2
0.00 × 58
STARTRADERINTL-Live4
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 19
DooFintech-Live 5
0.00 × 17
EGlobal-Cent7
0.00 × 2
CDGGlobal-Live
0.00 × 11
VantagePrimeLimited-Live 1
0.00 × 21
FxBrew-Live
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 107
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 2
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 33
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 235
RVForex-Demo
0.00 × 7
Prosperity-Live
0.00 × 1
Minimum 300$ every 0.01 lot. 

Trading style : averaging, steady growth. 



Non ci sono recensioni
2025.09.12 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 10:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 11:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.27 04:30
No swaps are charged
2025.02.27 04:30
No swaps are charged
2025.02.26 09:00
No swaps are charged on the signal account
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.