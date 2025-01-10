SignauxSections
Purnomo Hadi Saputro

Barbarkill

Purnomo Hadi Saputro
0 avis
Fiabilité
87 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 96%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
564
Bénéfice trades:
399 (70.74%)
Perte trades:
165 (29.26%)
Meilleure transaction:
101.87 USD
Pire transaction:
-31.22 USD
Bénéfice brut:
1 245.68 USD (59 435 pips)
Perte brute:
-764.27 USD (58 312 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (16.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
114.50 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
56.84%
Charge de dépôt maximale:
2.59%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.36
Longs trades:
258 (45.74%)
Courts trades:
306 (54.26%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
0.85 USD
Bénéfice moyen:
3.12 USD
Perte moyenne:
-4.63 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-110.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-110.33 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.31%
Prévision annuelle:
28.04%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.35 USD
Maximal:
110.33 USD (17.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.61% (110.33 USD)
Par fonds propres:
4.15% (34.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 308
AUDCAD 149
AUDNZD 63
EURGBP 17
EURUSD 14
USDCAD 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 255
AUDCAD 126
AUDNZD 41
EURGBP 18
EURUSD 28
USDCAD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD -764
AUDCAD 3.7K
AUDNZD -7.9K
EURGBP 1.4K
EURUSD 2.8K
USDCAD 1.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +101.87 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +16.53 USD
Perte consécutive maximale: -110.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 6
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 2
Darwinex-Live-2
0.00 × 2
LandFX-Live2
0.00 × 29
TPTradesHoldingLtd-Real
0.00 × 15
JustForex-Demo
0.00 × 44
PUPrime-Live 7
0.00 × 3
AUSMarkets-Live
0.00 × 19
BlueberryMarkets2-Real2
0.00 × 58
STARTRADERINTL-Live4
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 19
DooFintech-Live 5
0.00 × 17
EGlobal-Cent7
0.00 × 2
CDGGlobal-Live
0.00 × 11
VantagePrimeLimited-Live 1
0.00 × 21
FxBrew-Live
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 107
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 2
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 33
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 235
RVForex-Demo
0.00 × 7
Prosperity-Live
0.00 × 1
935 plus...
Minimum 300$ every 0.01 lot. 

Trading style : averaging, steady growth. 



Aucun avis
2025.09.12 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 10:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 11:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.27 04:30
No swaps are charged
2025.02.27 04:30
No swaps are charged
2025.02.26 09:00
No swaps are charged on the signal account
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Barbarkill
30 USD par mois
96%
0
0
USD
981
USD
87
99%
564
70%
57%
1.62
0.85
USD
18%
1:500
