Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTrend-Trade5 0.00 × 6 ValutradesSeychelles-Real 0.00 × 2 Darwinex-Live-2 0.00 × 2 LandFX-Live2 0.00 × 29 TPTradesHoldingLtd-Real 0.00 × 15 JustForex-Demo 0.00 × 44 PUPrime-Live 7 0.00 × 3 AUSMarkets-Live 0.00 × 19 BlueberryMarkets2-Real2 0.00 × 58 STARTRADERINTL-Live4 0.00 × 2 GoMarkets-Real 10 0.00 × 19 DooFintech-Live 5 0.00 × 17 EGlobal-Cent7 0.00 × 2 CDGGlobal-Live 0.00 × 11 VantagePrimeLimited-Live 1 0.00 × 21 FxBrew-Live 0.00 × 1 IronFXBM-Real10 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 107 BlueberryMarkets-Live2 0.00 × 6 FPMarketsLLC-Live2 0.00 × 2 USGVU-LiveAsia 0.00 × 1 FPMarketsSC-Live4 0.00 × 33 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 235 RVForex-Demo 0.00 × 7 Prosperity-Live 0.00 × 1 935 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou