Eshak Mansur Mohammed

B GROUP MRA

Eshak Mansur Mohammed
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 154%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
297
Kârla kapanan işlemler:
256 (86.19%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (13.80%)
En iyi işlem:
555.41 USD
En kötü işlem:
-323.41 USD
Brüt kâr:
13 405.84 USD (135 161 pips)
Brüt zarar:
-2 262.40 USD (43 716 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (1 504.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 036.95 USD (11)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
34.46
Alış işlemleri:
154 (51.85%)
Satış işlemleri:
143 (48.15%)
Kâr faktörü:
5.93
Beklenen getiri:
37.52 USD
Ortalama kâr:
52.37 USD
Ortalama zarar:
-55.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-153.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-323.41 USD (1)
Aylık büyüme:
6.09%
Yıllık tahmin:
73.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
323.41 USD (3.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.05% (153.45 USD)
Varlığa göre:
29.71% (1 511.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 49
GBPCHF 46
EURJPY 45
NZDUSD 42
AUDCAD 41
NZDCHF 39
GBPCAD 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 2K
GBPCHF 1.6K
EURJPY 1.8K
NZDUSD 2K
AUDCAD 1.3K
NZDCHF 762
GBPCAD 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 14K
GBPCHF 12K
EURJPY 28K
NZDUSD 10K
AUDCAD 7K
NZDCHF 7.3K
GBPCAD 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +555.41 USD
En kötü işlem: -323 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 504.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -153.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXCESS-Live01
5.19 × 26
This account employs the market reversal strategy, breaking market structures for optimal trades. 

It focuses on 7 currency pairs within Group B: AUDCAD, NZDUSD, GBPCAD, EURJPY, GBPCHF, NZDCHF, and USDJPY. 
The minimum deposit is $2,500.
İnceleme yok
2025.03.14 10:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.02 22:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.22 19:52
No swaps are charged on the signal account
2025.01.13 13:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.08 23:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 23:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.08 23:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
B GROUP MRA
Ayda 30 USD
154%
0
0
USD
53K
USD
38
99%
297
86%
100%
5.92
37.52
USD
30%
1:500
