Eshak Mansur Mohammed

B GROUP MRA

Eshak Mansur Mohammed
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 154%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
297
Bénéfice trades:
256 (86.19%)
Perte trades:
41 (13.80%)
Meilleure transaction:
555.41 USD
Pire transaction:
-323.41 USD
Bénéfice brut:
13 405.84 USD (135 161 pips)
Perte brute:
-2 262.40 USD (43 716 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (1 504.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 036.95 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.56
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.35%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
34.46
Longs trades:
154 (51.85%)
Courts trades:
143 (48.15%)
Facteur de profit:
5.93
Rendement attendu:
37.52 USD
Bénéfice moyen:
52.37 USD
Perte moyenne:
-55.18 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-153.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-323.41 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.06%
Prévision annuelle:
100.91%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
323.41 USD (3.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.05% (153.45 USD)
Par fonds propres:
29.71% (1 511.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 49
GBPCHF 46
EURJPY 45
NZDUSD 42
AUDCAD 41
NZDCHF 39
GBPCAD 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 2K
GBPCHF 1.6K
EURJPY 1.8K
NZDUSD 2K
AUDCAD 1.3K
NZDCHF 762
GBPCAD 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 14K
GBPCHF 12K
EURJPY 28K
NZDUSD 10K
AUDCAD 7K
NZDCHF 7.3K
GBPCAD 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +555.41 USD
Pire transaction: -323 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 504.15 USD
Perte consécutive maximale: -153.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXCESS-Live01
5.19 × 26
This account employs the market reversal strategy, breaking market structures for optimal trades. 

It focuses on 7 currency pairs within Group B: AUDCAD, NZDUSD, GBPCAD, EURJPY, GBPCHF, NZDCHF, and USDJPY. 
The minimum deposit is $2,500.
Aucun avis
2025.03.14 10:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.02 22:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.22 19:52
No swaps are charged on the signal account
2025.01.13 13:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.08 23:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 23:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.08 23:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
