- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
297
Profit Trade:
256 (86.19%)
Loss Trade:
41 (13.80%)
Best Trade:
555.41 USD
Worst Trade:
-323.41 USD
Profitto lordo:
13 405.84 USD (135 161 pips)
Perdita lorda:
-2 262.40 USD (43 716 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (1 504.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 036.95 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.35%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
34.46
Long Trade:
154 (51.85%)
Short Trade:
143 (48.15%)
Fattore di profitto:
5.93
Profitto previsto:
37.52 USD
Profitto medio:
52.37 USD
Perdita media:
-55.18 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-153.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-323.41 USD (1)
Crescita mensile:
7.89%
Previsione annuale:
95.72%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
323.41 USD (3.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.05% (153.45 USD)
Per equità:
29.71% (1 511.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|49
|GBPCHF
|46
|EURJPY
|45
|NZDUSD
|42
|AUDCAD
|41
|NZDCHF
|39
|GBPCAD
|35
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|2K
|GBPCHF
|1.6K
|EURJPY
|1.8K
|NZDUSD
|2K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDCHF
|762
|GBPCAD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|14K
|GBPCHF
|12K
|EURJPY
|28K
|NZDUSD
|10K
|AUDCAD
|7K
|NZDCHF
|7.3K
|GBPCAD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +555.41 USD
Worst Trade: -323 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 504.15 USD
Massima perdita consecutiva: -153.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXCESS-Live01
|5.19 × 26
This account employs the market reversal strategy, breaking market structures for optimal trades.
It focuses on 7 currency pairs within Group B: AUDCAD, NZDUSD, GBPCAD, EURJPY, GBPCHF, NZDCHF, and USDJPY.
The minimum deposit is $2,500.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
154%
0
0
USD
USD
53K
USD
USD
38
99%
297
86%
100%
5.92
37.52
USD
USD
30%
1:500